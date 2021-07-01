Cristiano Ronaldo Instagram’da zirveye oturdu! Geliri dudak uçuklattı…

İtalyan devi Juventus ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Belçika-Portekiz eşleşmesinden hüsranla ayrılmış ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na erkenden veda etmişti. Juventus'tan ayrılması beklenen Ronaldo, EURO 2020'nin ardından tatile ayrıldı ve geleceğine daha sonra karar verecek.
EURO 2020'nin grup aşamalarında maç sonrası düzenlenen basın toplantısı sırasında Coca-Cola şişelerini protesto eden Ronaldo, dev şirketin hisselerini yerle bir etmişti.
550 milyondan fazla takipçisi olan Ronaldo, aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi de geride bıraktı.