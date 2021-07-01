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Giriş Tarihi: 1.7.2021 17:59 Son Güncelleme: 1.7.2021 18:04

Cristiano Ronaldo Instagram’da zirveye oturdu! Geliri dudak uçuklattı…

Cristiano Ronaldo Instagram’da zirveye oturdu! Geliri dudak uçuklattı…

Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında yer alan Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı goller, kırdığı rekorlar ve transfer söylentilerinin yanı sıra bu kez sosyal medya sitesi olan Instagram’da zirveye oturmasıyla gündeme geldi. Son olarak Portekiz Milli Takımı’yla EURO 2020 son 16 turunda Belçika’ya elenerek turnuvaya veda eden süper yıldız, Juventus’ta kalmaya karar vermişti. 36 yaşındaki yıldız Instagram’ın en zengin kullanıcıları arasında zirvede yer aldı ve sosyal medya üzerinden yakaladığı gelir adeta dudak uçuklattı. İşte son dakika haberinin detayları…

İtalyan devi Juventus ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Belçika-Portekiz eşleşmesinden hüsranla ayrılmış ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na erkenden veda etmişti. Juventus'tan ayrılması beklenen Ronaldo, EURO 2020'nin ardından tatile ayrıldı ve geleceğine daha sonra karar verecek.

EURO 2020'nin grup aşamalarında maç sonrası düzenlenen basın toplantısı sırasında Coca-Cola şişelerini protesto eden Ronaldo, dev şirketin hisselerini yerle bir etmişti.

Dünya yıldızı, sponsorlu gönderi paylaşımları için en fazla ücret alan ünlüler arasında Instagram'ın yıllık zengin ünlüler listesinin zirvesine oturdu. Ronaldo, sosyal medyada yaptığı bir ürün tanıtımından 1.6 milyon dolarlık bir gelir elde edebiliyor.

550 milyondan fazla takipçisi olan Ronaldo, aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi de geride bıraktı.

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Cristiano Ronaldo Instagram’da zirveye oturdu! Geliri dudak uçuklattı…
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