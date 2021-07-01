Fenerbahçe ile anılan Marco Silva'nın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Portekizli teknik adam Marco Silva'nın yeni takımı belli oldu. Deneyimli teknik adam, Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 28 puanla 18. sırada bitiren ve küme düşen Fulham ile anlaşma sağladı.
Fulham, Marco Silva'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. https://t.co/Z9cYzlgwij— Sabah Spor (@sabahspor1) July 1, 2021
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Marco Silva, Estoril, Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve son olarak Everton'da görev yapmıştı.
Geçen sezon Scott Parker yönetiminde Premier Lig'de mücadele eden Fulham, 18. sırayı alarak Championship'e düşmüştü.