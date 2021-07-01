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Giriş Tarihi: 1.7.2021 21:00 Son Güncelleme: 1.7.2021 21:13

Fenerbahçe ile anılan Marco Silva'nın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe ile anılan Marco Silva'nın yeni takımı belli oldu!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, birçok hocayla görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerle ismi geçen Marco Silva, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den küme düşen ve Championship'te mücadele edecek olan Fulham ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Portekizli teknik adam Marco Silva'nın yeni takımı belli oldu. Deneyimli teknik adam, Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 28 puanla 18. sırada bitiren ve küme düşen Fulham ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Marco Silva, Estoril, Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve son olarak Everton'da görev yapmıştı.

Geçen sezon Scott Parker yönetiminde Premier Lig'de mücadele eden Fulham, 18. sırayı alarak Championship'e düşmüştü.

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Fenerbahçe ile anılan Marco Silva'nın yeni takımı belli oldu!
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