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Giriş Tarihi: 1.7.2021 12:07 Son Güncelleme: 1.7.2021 12:31

Sergio Ramos'tan sonra bir ayrılık daha! Manchester United Raphael Varane'ı alıyor...

Sergio Ramos'tan sonra bir ayrılık daha! Manchester United Raphael Varane'ı alıyor...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Real Madrid Fransız stoperi Raphael Varane'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Kırmızı Şeytanlar, transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Manchester United, Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane'ı kadrosuna katıyor. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun La Liga ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

ESPN'in haberine göre, İngiliz ekibinin, Real Madrid'in defans oyuncusu Raphael Varane için anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Real Madrid, en son 16 yıldır takımda olan kaptanı Sergio Ramos ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.

2011'den beri Real Madrid forması giyen Raphale Varane, 10 sezonda 360 maçta forma giydi. Varane bu maçlarda 17 gol attı ve 7 asist yaptı.

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Sergio Ramos'tan sonra bir ayrılık daha! Manchester United Raphael Varane'ı alıyor...
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