Son dakika: Adana Demirspor Younes Belhanda'yı transfer etti! Resmen açıklandı...

Son dakika haberi... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Galatasaray'dan ayrılan Faslı yıldız Younes Belhanda'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Akdeniz ekibi, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray geçen sezonun ortasında Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
Faslı yıldız, son 4 sezonda Galatasaray formasıyla 131 maçta 22 gol attı ve 26 asist kaydetti.
Belhanda, bu süreçte Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kazandı.