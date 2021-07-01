Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Edin Dzeko transferinde büyük engel! Dünya devleri de işin içine girdi…

Kocadağ, Santrfor bölgesine 2 tane takviye yapmamız lazım. Üst düzey santrfor olması için girişimlerimiz var. Dzeko olur, başkası olur. Şu an için daha olan bir şey yok tabii. Dzeko ile görüşmemiz normal. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulüp." ifadelerini kullanmıştı.