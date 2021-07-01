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Giriş Tarihi: 1.7.2021 21:30 Son Güncelleme: 1.7.2021 21:45

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Edin Dzeko transferinde büyük engel! Dünya devleri de işin içine girdi…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Edin Dzeko transferinde büyük engel! Dünya devleri de işin içine girdi…

Son dakika haberi… Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nı şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edebilecek bir 11 kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer görüşmelerini yürüten siyah-beyazlılar, golcü sorunu yaşamamak için deneyimli ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan isimlere yöneliyor. Edin Dzeko transferinde belli bir aşama kaydeden yönetime büyük bir engel çıktı. İşte İtalyan basınında yer alan son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haberi… Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın kontrat görüşmelerini tamamladıktan sonra tüm konsantrasyonunu transfere verdi. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için yoğun bir çalışma içerisinde olan siyah-beyazlılar, birçok transferde son aşamaya kadar geldi.

İlk olarak Salih Uçan'la sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, 10 numara mevkisi için de Alex Teixeira transferini bitirme aşamasına ulaştı.

10 numara transferinin yanı sıra golcü sorununu çözmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Edin Dzeko ile görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Dzeko transferini doğrulamıştı.

Kocadağ, Santrfor bölgesine 2 tane takviye yapmamız lazım. Üst düzey santrfor olması için girişimlerimiz var. Dzeko olur, başkası olur. Şu an için daha olan bir şey yok tabii. Dzeko ile görüşmemiz normal. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulüp." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK ENGEL

Roma ile yeni sezonda yola devam edilmeyeceği bilinen Edin Dzeko'nun transferi için tek görüşen takım Beşiktaş değil. İtalyan basınından Sport MediaSet'in haberine göre, Beşiktaş'ın yanı sıra Juventus ve Inter'ın bu transfer için devrede olduğu belirtildi.

Roma kulübünün Edin Dzeko'yu satması beklenirken, takımın yeni hocası Jose Mourinho'nun da kararının beklenildiği söylenenler arasında. Haberde, Juventus ve Inter'in mali sorunlar nedeniyle bu transferde takas teklifleri de sunacağı belirtildi.

Roma, Edin Dzeko'nun yüksek maaşından kurtulmak için satışına izin verecek olsa da bonservis bedeli kazanmayı da istiyor. 35 yaşındaki Dzeko, bu sezon 38 maçta 13 gol ve 5 asist yaptı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Edin Dzeko transferinde büyük engel! Dünya devleri de işin içine girdi…
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