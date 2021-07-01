Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Edin Dzeko transferinde büyük engel! Dünya devleri de işin içine girdi…

Son dakika haberi… Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın kontrat görüşmelerini tamamladıktan sonra tüm konsantrasyonunu transfere verdi. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için yoğun bir çalışma içerisinde olan siyah-beyazlılar, birçok transferde son aşamaya kadar geldi.
İlk olarak Salih Uçan'la sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, 10 numara mevkisi için de Alex Teixeira transferini bitirme aşamasına ulaştı.
10 numara transferinin yanı sıra golcü sorununu çözmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Edin Dzeko ile görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Dzeko transferini doğrulamıştı.
Kocadağ, Santrfor bölgesine 2 tane takviye yapmamız lazım. Üst düzey santrfor olması için girişimlerimiz var. Dzeko olur, başkası olur. Şu an için daha olan bir şey yok tabii. Dzeko ile görüşmemiz normal. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulüp." ifadelerini kullanmıştı.
Roma kulübünün Edin Dzeko'yu satması beklenirken, takımın yeni hocası Jose Mourinho'nun da kararının beklenildiği söylenenler arasında. Haberde, Juventus ve Inter'in mali sorunlar nedeniyle bu transferde takas teklifleri de sunacağı belirtildi.
Roma, Edin Dzeko'nun yüksek maaşından kurtulmak için satışına izin verecek olsa da bonservis bedeli kazanmayı da istiyor. 35 yaşındaki Dzeko, bu sezon 38 maçta 13 gol ve 5 asist yaptı.