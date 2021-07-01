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Giriş Tarihi: 1.7.2021 12:34 Son Güncelleme: 1.7.2021 13:04

Son dakika: Fenerbahçe'den joker transfer! Vedat Muriqi devreye girdi

Son dakika: Fenerbahçe'den joker transfer! Vedat Muriqi devreye girdi

Son dakika... Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, henüz teknik direktörünü bulamadı ancak transfer çalışmalarını sürdürüyor. Serdar Dursun ve Caulker'e imza attıran sarı-lacivertliler, Napoli ile sözleşmesi sona eren yıldız isim için girişimlere başladı. Hem sağ bek hem de sol bek oynayabilen Arnavut futbolcu için yakın arkadaşı Vedat Muqiri devreye girdi. İşte detaylar..

Son dakika... Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sezon sonu Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan Ali Koç yönetimi, yeni hocayı henüz bulamadı. Birçok aday olmasına rağmen resmi imzalar atılamazken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Kanarya, vakit kaybetmeden kadrosunu takviye ediyor. Gol bölgesi için Serdar Dursun'u alan sarı-lacivertliler, Alanyaspor'dan ayrılan Caulker'e de imza attırdı.

Serdar Dursun ve Caulker için bonservis bedeli ödemeyen Fenerbahçe, yine serbest bir transferi bitirmek için harekete geçti.

BONSERVİSİ ELİNDE! MURİQİ İKNA EDECEK...

Takvim'de yer alan habere göre, hem sağ hem de sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Napoli ile sözleşmesi sona eren Elseid Hysaj'ı gündemine aldı.

Arnavut futbolcunun hem savunmanın sağında hem de solunda oynaması nedeniyle transferine öncelik verilmiş durumda.

İtalyan basınına göre Hysaj, Napoli ile yola devam etmeme kararı aldı. Deneyimli futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi.

Fenerbahçe, Hysaj ile çok yakın arkadaş olan Vedat Muriqi'den transfer konusunda yardım isteyecek. Ancak 27 yaşındaki futbolcuya İtalya ve Almanya'dan çok sayıda teklif olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den Lazio'dan 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Vedat Muriqi'nin de Fenerbahçe'ye dönme ihtimali bulunuyor.

İtalya'da beklediği ortamı bulamayan ve takımı yeterince katkı yapamayan Kosovalı golcü, Lazio'nun izin vermesi durumunda sarı-lacivertli formayı yeniden giyebilir.

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Son dakika: Fenerbahçe'den joker transfer! Vedat Muriqi devreye girdi
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