Son dakika: Fenerbahçe'den joker transfer! Vedat Muriqi devreye girdi

Son dakika... Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sezon sonu Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan Ali Koç yönetimi, yeni hocayı henüz bulamadı. Birçok aday olmasına rağmen resmi imzalar atılamazken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.