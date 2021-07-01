Son dakika haberi... Leipzig'deki performansı büyük hayal kırıklığı yaratan ve başka bir takıma kiralanması beklenen Alexander Sörloth'un transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu iddia edilen Norveçli yıldız için bir takım daha devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Leipzig'deki performansı büyük hayal kırıklığı yaratan ve başka bir takıma kiralanması beklenen Alexander Sörloth'un transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu iddia edilen Norveçli yıldız için bir takım daha devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları...