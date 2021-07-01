Leipzig'deki performansı büyük hayal kırıklığı yaratan ve başka bir takıma kiralanması beklenen Alexander Sörloth'un transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu iddia edilen Norveçli yıldız için bir takım daha devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları...
2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan ve ardından Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth yeniden transfer gündemine oturdu.
KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK
Leipzig, Eintracht Frankfurt forması giyen golcü Andre Silva ile anlaşma sağlayınca tüm gözler birkez daha Norveçli yıldıza çevrildi.
Takvim'in haberine göre; Alexander Sörloth ile ilgili Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de gelişmeleri çok yakından izliyor.
BELÇİKA KULÜPLERİ DE DEVREDE
Belçika basını da kısa bir süre önce Anderlecht, Genk ve Gent'in de Sörloth için devrede olduğunu duyurmuştu.
TRABZONSPOR'DA 33 GOL ATTI
25 yaşındaki golcü oyuncu 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans sergilemişti.
Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.