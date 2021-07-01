Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...
Giriş Tarihi: 1.7.2021 09:58 Son Güncelleme: 1.7.2021 10:21

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

Son dakika haberi... Leipzig'deki performansı büyük hayal kırıklığı yaratan ve başka bir takıma kiralanması beklenen Alexander Sörloth'un transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu iddia edilen Norveçli yıldız için bir takım daha devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Leipzig'deki performansı büyük hayal kırıklığı yaratan ve başka bir takıma kiralanması beklenen Alexander Sörloth'un transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu iddia edilen Norveçli yıldız için bir takım daha devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan ve ardından Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth yeniden transfer gündemine oturdu.

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK

Leipzig, Eintracht Frankfurt forması giyen golcü Andre Silva ile anlaşma sağlayınca tüm gözler birkez daha Norveçli yıldıza çevrildi.

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

Alman basınına göre; Leipzig bu transfer sonrası Sörloth'u kiralık olarak gönderme kararı almıştı.

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

Norveçli golcünün geleceğiyle ilgili verilecek karar Süper Lig'de de merakla bekleniyor.

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Trabzonspor eski yıldızını yeniden kadrosuna katma konusunda çok istekli...

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

Ayrıca Bordo-Mavililer, Leipzig'le yapılan anlaşma gereği transferde önceliğe de sahip.

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

Takvim'in haberine göre; Alexander Sörloth ile ilgili Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de gelişmeleri çok yakından izliyor.

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

Eğer Sörloth, Trabzonspor'a dönmek istemezse iki kulüp hemen girişimlere başlayacak.

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

BELÇİKA KULÜPLERİ DE DEVREDE

Belçika basını da kısa bir süre önce Anderlecht, Genk ve Gent'in de Sörloth için devrede olduğunu duyurmuştu.

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

Sörloth, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Belçika'da Gent forması giymişti.

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

TRABZONSPOR'DA 33 GOL ATTI

25 yaşındaki golcü oyuncu 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans sergilemişti.

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

O sezonun sonunda Sörloth, 20 milyon Euro bedelle Leipzig'in yolunu tutmuştu.

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

Trabzonspor, satın alma opsiyonunu sahip olduğu Norveçli golcüden 10 milyon Euro kazanmıştı.

Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...

Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...
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