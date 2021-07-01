Başkan Hasan Çavuşoğlu ve ekibinden 'Bir kulüp nasıl yönetilir' diye ders çıkarması gereken çok sayıda başkan var. Madalyonun öteki tarafında ise iki stoperi Tzavellas ile Caulker'ın yanı sıra omurgasından Salih Uçan ve Bakasetas'ı kaybetmiş bir Alanyaspor var. Bu kulüp 32 yaşındaki bir İtalyan antrenöre teknik direktörlük kapısını da açtı.