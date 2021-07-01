Süper Lig'de her sezon istikrarlı bir şekilde bulunmayı başaran Alanyaspor, aynı başarısını büyük ekiplere göndermeyi başardığı futbolcularda da yaşıyor. Son olarak Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye gönderen Alanyaspor, Salih Uçan'ı da Beşiktaş'a vermeye hazırlanıyor.
Akdeniz ekibi daha önce de Welinton, N'Sakala ve Vagner Love'ı Beşiktaş'a, Bakasetas'ı Trabzonspor'a, Emre Akbaba'yı Galatasaray'a, Papiss Cisse'yi Fenerbahçe'ye Merih Demiral'ı da parlattıktan sonra Sassuolo'ya göndermeyi başarmıştı.
TZAVELLAS DA AEK'YA GİTTİ
Alanyaspor son üç yılda oyuncu satışlarından 19 milyon Euro kazandı. Merih Demiral, Bakasetas, Emre Akbaba gibi isimlerden önemli bonservis miktarlarını kasasına koyan Akdeniz ekibi dün de Tzavellas'ı 400 bin Euro'ya AEK'ya sattı.
Öte yandan Ozan Tufan da Alanyaspor'da geçirdiği kiralık dönem sonrasında kendisini bulmuş ve kariyerinde tekrar yükselişe geçmişti.
BÜLENT TİMURLENK: ALINACAK ÇOK DERS VAR
Alanya'nın Süper Lig'deki transfer başarısı ve futbolu, bana İspanya'daki kötü yönetilen Valencia ve iyi yönetilen bölgenin ufak takımı Villarreal'i hatırlatıyor. Geldikleri sezon en fazla gol yiyen takım olmuşlardı ama aynı zamanda Vagner Love'ı gol kralı yaptılar. Şüphesiz en başarılı transfer Merih'in, Sassuolo'ya gidişi oldu. Ozan'a F.Bahçe'ye dönüş şansı sağladılar. Emre Akbaba'dan iyi para kazandılar ve son olarak ligin en değerli oyuncularından Bakatesas'ı da Trabzonspor'a uğurladılar.
Başkan Hasan Çavuşoğlu ve ekibinden 'Bir kulüp nasıl yönetilir' diye ders çıkarması gereken çok sayıda başkan var. Madalyonun öteki tarafında ise iki stoperi Tzavellas ile Caulker'ın yanı sıra omurgasından Salih Uçan ve Bakasetas'ı kaybetmiş bir Alanyaspor var. Bu kulüp 32 yaşındaki bir İtalyan antrenöre teknik direktörlük kapısını da açtı.
Francesco Farioli, Merih Demiral'ın tavsiyesiyle geldiği Alanya'daki Çağdaş Atan'a verdiği katkı sonrasında ligin en önemli takımlarından biri olan Süleyman Hurma'nın başkanı olduğu Karagümrük'ün başına geçti. Herkesin Alanya'dan öğreneceği bir şeyi var ama en çok da ağabeyi Antalyaspor'un.