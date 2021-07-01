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Giriş Tarihi: 1.7.2021 14:24 Son Güncelleme: 1.7.2021 14:36

TFF'den flaş açıklama! Tribünlere alınacak seyirci sayısı belli oldu

TFF'den flaş açıklama! Tribünlere alınacak seyirci sayısı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.

Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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TFF'den flaş açıklama! Tribünlere alınacak seyirci sayısı belli oldu
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