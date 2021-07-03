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Giriş Tarihi: 3.7.2021 14:52 Son Güncelleme: 3.7.2021 15:09

Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a iyi haber!

Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a iyi haber!

Galatasaray'ın deneyimli sağ beki Omar Elabdellaoui, ailesiyle birlikte geçirdiği yılbaşı kutlamasında talihsiz bir kaza geçirmişti. Havai fişeğin elinde patlaması sonucu yüzünden ve ellerinden yaralanan Omar, bir dizi ameliyatlar geçirdi. 29 yaşındaki futbolcudan müjdeli haber geldi. Galatasaray, Omar'ın takımla birlikte çalışmalara başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin operasyonel süreçleri devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın 29 yaşındaki sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonrası sezonu kapatmıştı. Ailesiyle birlikte yılbaşı kutlaması yapan Omar'ın elinde hava fişek patlamış, deneyimli futbolcu ellerinden ve yüzünden yaralanmıştı.

Uzun süre hastanede kalan ve çeşitli ameliyatlar geçiren Omar, bireysel antrenmanlara başlamıştı. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, Omar da takımdan ayrı çalışamlarını sürdürüyor.

Norveçli futbolcunun son durumu hakkında bilgilendirme yapan Galatasaray, yıldız ismin yakında takımla birlikte çalışacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin operasyonel süreçleri devam edecek." ifadeleri yer aldı.

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Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a iyi haber!
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