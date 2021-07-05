Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe'den Hulk bombası! Brezilya ateşi geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 5.7.2021 14:39 Son Güncelleme: 5.7.2021 15:04

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe'den Hulk bombası! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Bu sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Başkan Ali Koç, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'ı getirdi. Portekizli teknik adam sarı lacivertli camiada ikinci kez çalışacak. Fenerbahçe'de hücum oyuncusu arayışı başladı. Vitor Pereira, eski öğrencisini transfer etmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde transfer operasyonu devam ediyor. Serdar Dursun ve Arnautovic'in ardından yeni isimlerle kadro güçlendirilecek. Vitor Pereira, Porto'dan eski öğrencisini transfer etmek istiyor.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

SON DAKİKA: SERGEN YALÇIN ÇOK İSTEMİŞTİ FENERBAHÇE DEVREDE!

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Luiz Gustavo ve Attila Szalai'nin mutlaka takımda kalması gerektiğini ifade etti. Yönetim iki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın uzun süre Hulk'u transfer etmek istediğini belirtmişti. Beşiktaş yönetimi devre arasında Hulk ile anlaşamayınca Cenk Tosun'u transfer etmişti.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Vitor Pereira ile Porto'da birlikte çalışan Hulk, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Gelen bilgilere göre Pereira, Hulk gibi çalım atabilen ve rakip kaleye rahat gidebilen bir futbolcu istiyor.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Geçen sezon Mame Thiam, Kemal Ademi, Cisse, Samatta gibi forvetlerle sezona başlayan Fenerbahçe, bir türlü golcülerinden istediği verimi alamamıştı.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Bu sezon da aynı senaryoyla karşı karşıya kalmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi şimdiden hücum hattını zenginleştirmek istiyor.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Hulk ile görüşmenin kısa süre yapılacağı gelen bilgiler arasında. Hulk tipinde iki oyuncu daha transfer listesinde yer alıyor!

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Son olarak geçen sezonun devre arasında SH Port takımından Atletico Mineiro'ya imza atan Hulk'un takımıyla bir sene daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

ARNAUTOVİC VE YARMOLENKO'DAN BİRİ...

Fenerbahçe, Avusturyalı yıldız Marko Arnautovic için atağa geçti. Takvim'in haberine göre Pereira, SH SIPG takımından eski öğrencisi Arnautovic'in transferini istediğini yönetime iletti.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

989 doğumlu yıldız oyuncunun kulübü SH Port ile bir sene daha sözleşmesi bulunuyor. West Ham United'tan 2019 yılında 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin'e transfer olan yıldız oyuncu EURO 2020'de de forma giydi.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Adı daha önce de Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Arnautovic, hücuma verdiği katkıyla biliniyor. Hem sol kanat hem sağ kanat hem de forvet bölgesinde oynayabilen yıldızın kariyerine Inter, Werder Bremen, West Ham United, Stoke City gibi takımlar var.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, milli takım kaptanlarından Andriy Yarmolenko için teklifte bulundu.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Yarmolenko 2018 yılında Dortmund'tan West Ham United'a transfer olmuştu. Dinamo Kiev patentli oyuncu Ukrayna Ligi'nde 227 maça çıktı ve 99 gol attı.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Premier Lig'de 47 maça çıkan yıldız oyuncu 7 kez gol sevinci yaşadı. Avrupa Ligi'nde de 42 maça çıkan Yarmolenko, 12 kez gol attı.

Son dakika: Sergen Yalçın çok istemişti Fenerbahçe girişimlere başladı! Brezilya ateşi geri dönüyor...

Yarmolenko'nun Şampiyonlar Ligi'nde de 5 golü var. Ukraynalı oyuncu bu gollerin birini de Beşiktaş'a atmıştı.

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