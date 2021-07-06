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Giriş Tarihi: 6.7.2021

Gez, göz, arpacık ve gol

Gez, göz, arpacık ve gol

Arjantinli yıldız, Ekvador’a attığı nefis frikik golü öncesi bir keskin nişancı gibi hedefini ölçtü, biçti ve kaleciyi avladı

Frikikten 58. golünü atan Messi, Maradona ile farkı 4'e indirdi
Copa Amerika'da Ekvador'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi, attığı frikik golü ile maça damga vurdu. Son dakikada kazanılan serbest atış öncesi topu yere koyduktan sonra pozisyonu uzun süre inceleyen ve adeta Usain Bolt'un takozdan çıkışta yaptığı gibi eliyle çime dokunarak atışa hazırlanan Messi, kaleciyi de kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla golünü attı. Geçmiş yıllarda birçok takım frikiklerine çözüm bulmak için barajlarda yenilik yapsa da benzersiz tekniği ve stili ile Arjantinli süper yıldız her zaman bunları aşmanın bir yolunu buldu.

MARADONA'YA YAKLAŞTI
Kariyerinin 58'inci frikik golünü atan Messi, 62 ile dünya rekorunu elinde tutan Diego Armando Maradona ile arasındaki farkı da 4'e indirdi. Bu 58 golün 8 tanesini milli takımda kaydeden Lionel Messi'nin şu anda bu konuda rakipsiz olduğu da vurgulandı.

*Gez, göz, arpacık atıcılıkta kullanılan bir deyimdir. Silahın arkasında bulunan "u" şeklindeki çıkıntı ile silahın ucundaki "ı" şeklindeki çıkıntıyı ve görülen hedefi ifade eder. Nişan alırken bu "u" şeklindeki çıkıntının içinden, üst üste getirilen "ı" çıkıntısı ve hedef görülmelidir.

EŞSİZ VURUŞUN ANATOMİSİ
Messi'nin frikik atışlarını inceleyen uzmanlar, şut sırasında Arjantinli'nin bacağının açısının 50 derece olduğunu vurgularken, topa vurmadan önce destek ayağını tamamen yere basarak kendisine şut için mükemmel bir denge ve kontrol sağladığını belirtti. Vuruş sırasında omuzlarını ve göğsünü de büken, kalçasını da sağa doğru çeken Messi'nin böylece tüm vücudu ile harika bir pozisyon aldığına dikkat çekildi.

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