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Giriş Tarihi: 7.7.2021 23:31 Son Güncelleme: 7.7.2021 23:32

EURO 2020 finale kim kaldı? UEFA 2020’de finale hangi takım çıktı, İtalya’nın rakibi kim oldu?

EURO 2020 finale kim kaldı? UEFA 2020’de finale hangi takım çıktı, İtalya’nın rakibi kim oldu?

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarı final mücadelelerinin ardından futbolseverler tarafından merakla beklenen büyük final eşleşmesi bugün belli oluyor. İtalya - İspanya karşısında penaltı atışları sonucundan 4-2’lik skorla adını finale yazdırırken, finalin diğer ismi bu gece oynanan İngiltere - Danimarka mücadelesi sonrasında belirlendi. Bu bilgiler ışığında EURO 2020 finale kim kaldı ve UEFA 2020’de finale hangi takım çıktı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen EURO 2020 finale kim kaldı ve UEFA 2020’de finale hangi takım çıktı? sorusunun yanıtları ve diğer tüm detaylar.

UEFA EURO 2020 mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Eleme grubundan yarı finale kadar oynanan tüm mücadelelerde rakiplerini bir bir saf dışı bırakarak finale adını yazdıran İtalya'nın ardından büyük final eşleşmesi İngiltere - Danimarka mücadelesi sonrasında belli oluyor. Futbolseverler turnuvanın finaline ilişkin detaylı bilgileri öğrenmek isteyerek EURO 2020 finale kim kaldı ve UEFA 2020'de finale hangi takım çıktı? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

EURO 2020 FİNALE KİM ÇIKTI?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkan takım ve diğer tüm detaylar şöyle;



EURO 2020'DE İLK FİNALİST İTALYA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren mücadelede, İspanya'yı penaltı atışlarında 4-2 ile geçerek ilk finalist oldu.

EURO 2020 yarı finalinde İtalya ile İspanya, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ ile 22.00'de karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta İtalya 60'ıncı dakikada Federico Chiesa ile öne geçti: 1-0. Pes etmeyen İspanyollar 80'inci dakikada Alvaro Morata ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele uzatmaya gitti.

İki takım uzatma bölümünde de birbirine üstünlük sağlayamayınca finale çıkacak takımı belirlemek için seri penaltılara geçildi.



GÖK MAVİLİLER 4-2 İLE FİNALDE

Penaltılarda İtalya Manuel Locatelli, İspanya da Daniel Olmo ile ilk atışlardan yararlanamadı. Ardından İtalya Andrea Belotti ile penaltılarda 1-0 öne geçti. İspanya Gerard Moreno ile eşitliği sağladı: 1-1. İtalya'da üçüncü atış için topun başına geçen Leonardo Bonucci skoru 2-1 yaptı. İspanya bu penaltıya Thiago Alcantara ile cevap verdi: 2-2. İtalya'da bu kez Federico Bernardeschi penaltıyı gole çevirdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Bernardeschi'nin ardından İspanya'da Alvaro Morata topun başına geçti. Ancak, takımını final için umutlandıran Alvaro Morata, penaltıyı gole çeviremedi. İtalya'da ise Jorginho fileleri havalandırdı, skoru 4-2 yaptı ve Gök Mavililer finale çıkan ilk takım oldu.

İKİNCİ FİNALİST BUGÜN BELLİ OLUYOR

Şampiyonada ikinci finalist bugün TSİ 22.00'de İngiltere ile Danimarka arasında yine Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmayla belli oluyor. Karşılaşmada an itibariyle 70. Dk oynanıyor skor 1-1.

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