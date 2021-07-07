EURO 2020 finale kim kaldı? UEFA 2020’de finale hangi takım çıktı, İtalya’nın rakibi kim oldu?

UEFA EURO 2020 mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Eleme grubundan yarı finale kadar oynanan tüm mücadelelerde rakiplerini bir bir saf dışı bırakarak finale adını yazdıran İtalya'nın ardından büyük final eşleşmesi İngiltere - Danimarka mücadelesi sonrasında belli oluyor. Futbolseverler turnuvanın finaline ilişkin detaylı bilgileri öğrenmek isteyerek EURO 2020 finale kim kaldı ve UEFA 2020'de finale hangi takım çıktı? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

EURO 2020 FİNALE KİM ÇIKTI?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkan takım ve diğer tüm detaylar şöyle;