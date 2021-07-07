EURO 2020'de ilk finalist İtalya oldu! Jorginho'nun penaltısı çok konuşuldu

İtalya'da Belotti, Bonucci, Bernardeschi ve Jorginho atışları gole çevirirken, Locatelli penaltıyı kaçırdı.
İspanya'da ise Moreno ve Alcantara penaltılarda gol sevinci yaşadı, Olmo ve Morata fileleri havalandıramadı.
AVRUPA BASINI JORGİNHO'NUN PENALTISINI KONUŞUYOR
İtalya'nın son penaltı vuruşunu yapan Jorginho yine kendine has tarzıyla zıplayarak yaptığı vuruş sonrası takımını finale götürdü. Jorginho'nun soğukkanlılıkla kullandığı penaltı sonrası Avrupa basını başta olmak üzere çoğu otoriter ve yorumcular ondan övgüyle bahsetti.
"BALLON d'OR ÖDÜLÜ BU JORGİNHO'YA VERİLSİN"
BBC Radio 5 Live'a konuşan Chris Sutton, "Bence [İtalyan forvet] Lorenzo Insigne, Jorginho'nun Ballon d'Or için Jorginho'nun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu penaltı sonrası ve oynadığı muhteşem futbolun ardından bence o düşünümeli," dedi.
"BÖYLE BİR PENALTI İÇİN MÜTHİŞ BİR CESARETE VE İNANCA SAHİP OLMALISINIZ"
Chris Sutton sözlerine şöyle devam etti: "Bu kadar baskı varken bunu nasıl yapabiliyor? Nereye gideceğini görmek için kaleci Unai Simon'ı izliyor ve penaltısın ona göre atıyor. Böylesi bir vuruş için çok fazla cesaret ve inanca sahip olmalısınız. Jorginho'nun kendine olan özgüvenini herkes gördü sanırım."
6'DA 6 YAPTILAR
Maç önce uzatmalara, sonra da penaltılara gitti. Atışlarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Gök Mavililer, final biletini aldı. Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. mücadelesinde de bileği bükülmeyen İtalya'nın rakibi, bugünkü İngiltere Danimarka karşılaşmasının kazananı olacak. Final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de Wembey Stadı'nda oynanacak.
TARİHE GEÇTİ AMA PENALTIYI KAÇIRDI
Alvaro Morata (6) dün gece attığı golle Fernando Torres'i (5) geçti ve İspanya'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Ancak penaltı vuruşunu değerlendiremeyince takımına havlu attırdı.