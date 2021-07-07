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Giriş Tarihi: 7.7.2021 07:59 Son Güncelleme: 7.7.2021 08:08

EURO 2020'de ilk finalist İtalya oldu! Jorginho'nun penaltısı çok konuşuldu

EURO 2020'de dün oynanan yarı final maçında İtalya, penaltılara giden maçta İspanya'yı mağlup etti ve ilk finalist oldu. Son penaltıyı kullanan İtalyan oyuncu Jorginho kendine has tarzıyla attığı gol sonrası dış basında ondan övgüyle bahsedildi. Soğukkanlı bir şekilde kullandığı penaltının arından takımını finale götüren Jorginho için 'Ballon d'Or kazandıran penaltı' şeklinde yorumlandı.

EURO 2020'de İspanya'yı penaltılarda 4-2'lik skorla yenen İtalya ilk finalist oldu. Çizme ekibinin Chiesa ile attığı gole Morata ile karşılık veren Matadorlar maçı uzatmaya götürdü. 1-1'lik eşitlik sürünce penaltı atışlarına geçildi ve İtalya, 4-2'lik üstünlük kurarak zafere ulaştı

İtalya'da Belotti, Bonucci, Bernardeschi ve Jorginho atışları gole çevirirken, Locatelli penaltıyı kaçırdı.

İspanya'da ise Moreno ve Alcantara penaltılarda gol sevinci yaşadı, Olmo ve Morata fileleri havalandıramadı.

AVRUPA BASINI JORGİNHO'NUN PENALTISINI KONUŞUYOR

İtalya'nın son penaltı vuruşunu yapan Jorginho yine kendine has tarzıyla zıplayarak yaptığı vuruş sonrası takımını finale götürdü. Jorginho'nun soğukkanlılıkla kullandığı penaltı sonrası Avrupa basını başta olmak üzere çoğu otoriter ve yorumcular ondan övgüyle bahsetti.

"BALLON d'OR ÖDÜLÜ BU JORGİNHO'YA VERİLSİN"

BBC Radio 5 Live'a konuşan Chris Sutton, "Bence [İtalyan forvet] Lorenzo Insigne, Jorginho'nun Ballon d'Or için Jorginho'nun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu penaltı sonrası ve oynadığı muhteşem futbolun ardından bence o düşünümeli," dedi.

"BÖYLE BİR PENALTI İÇİN MÜTHİŞ BİR CESARETE VE İNANCA SAHİP OLMALISINIZ"

Chris Sutton sözlerine şöyle devam etti: "Bu kadar baskı varken bunu nasıl yapabiliyor? Nereye gideceğini görmek için kaleci Unai Simon'ı izliyor ve penaltısın ona göre atıyor. Böylesi bir vuruş için çok fazla cesaret ve inanca sahip olmalısınız. Jorginho'nun kendine olan özgüvenini herkes gördü sanırım."

6'DA 6 YAPTILAR

Maç önce uzatmalara, sonra da penaltılara gitti. Atışlarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Gök Mavililer, final biletini aldı. Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. mücadelesinde de bileği bükülmeyen İtalya'nın rakibi, bugünkü İngiltere Danimarka karşılaşmasının kazananı olacak. Final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de Wembey Stadı'nda oynanacak.

TARİHE GEÇTİ AMA PENALTIYI KAÇIRDI

Alvaro Morata (6) dün gece attığı golle Fernando Torres'i (5) geçti ve İspanya'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Ancak penaltı vuruşunu değerlendiremeyince takımına havlu attırdı.

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EURO 2020'de ilk finalist İtalya oldu! Jorginho'nun penaltısı çok konuşuldu
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