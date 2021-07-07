EURO 2020'de ilk finalist İtalya oldu! Jorginho'nun penaltısı çok konuşuldu

"BÖYLE BİR PENALTI İÇİN MÜTHİŞ BİR CESARETE VE İNANCA SAHİP OLMALISINIZ"

Chris Sutton sözlerine şöyle devam etti: "Bu kadar baskı varken bunu nasıl yapabiliyor? Nereye gideceğini görmek için kaleci Unai Simon'ı izliyor ve penaltısın ona göre atıyor. Böylesi bir vuruş için çok fazla cesaret ve inanca sahip olmalısınız. Jorginho'nun kendine olan özgüvenini herkes gördü sanırım."