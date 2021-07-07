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Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:52

İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İngiltere Danimarka yarı finali ne zaman saat kaçta?

İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İngiltere Danimarka yarı finali ne zaman saat kaçta?

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam nefesleri kesen İtalya-İspanya mücadelesi penaltılara gitmiş ve gülen taraf İtalya olmuştu. Bugün Danimarka ile İngiltere, ikinci finalist olmak için mücadele edecek. Heyecanı oldukça yüksek olacak karşılaşma öncesi futbolseverler, İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İngiltere Danimarka yarı finali ne zaman saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Buna göre, İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar ve muhtemel 11’ler

İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, İngiltere Danimarka yarı finali ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Turnuvanın ilk yarı final maçında İtalya ile İspanya nefesleri kesen bir mücadele örneği göstermiş ve penaltılar sonucunda İtalya finale adını yazdırmıştı. İkinci mücadele ise İngiltere ile Danimarka arasında olacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım adını ikinci finalist olarak yazdıracak. Peki, İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İngiltere Danimarka yarı finali ne zaman saat kaçta? İşte detaylar;

DANİMARKA - İNGİLTERE MUHTEMEL 11'LER:

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Sancho (Saka), Mount, Sterling, Kane

DANİMARKA - İNGİLTERE EURO 2020 YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wembley'de oynanacak İtalya - İspanya EURO 2020 maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

PENALTIDAN ERİKSEN ATTI

Vikingler, 2020-21 sezonundaki Uluslar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı İngiltere ile evinde golsüz berabere kalmış, Wembley'de rakibini Eriksen'in penaltıdan attığı golle mağlup etmişti. İki takımın daha önceki kapışmalarında İngilizler 13 kez, Danimarkalılar 5 kez kazanırken, 5 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Yediği 39 gole Vikingler, 23 golle cevap verebildi.

İNGİLİZLER'İN PRİMİ 461 BİN POUND

2018 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan İngiltere Milli Takımı'nda oyunculara kişi başı ortalama 217 bin Pound (2.6 milyon TL) verilmişti. Ada temsilcisi, Danimarka'yı yener ve final karşılaşmasında da rakibini mağlup ederek kupayı havaya kaldırırsa, bu rakam iki katı artacak. Alınan bilgiye göre Futbol Federasyonu, teknik direktör Gareth Southgate ve öğrencilerine adam başı 461 bin Pound (5.5 milyon TL) ödeyecek.

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İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İngiltere Danimarka yarı finali ne zaman saat kaçta?
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