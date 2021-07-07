İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda? EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

"İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda?" sorusu merak konusu oluyor. UEFA EURO 2020 yarı final maçında son 16 turu maçlarında rakiplerini eleyerek adını yarı finale yazdıran İngiltere ve Danimarka, İtalya'nın ardından adını finale yazdıran 2. takım olmak için yeşil sahada kıran kırana bir mücadeleye hazırlanıyor. Keyifli geçmesi beklenen mücadeleyi seyretmek heyecanına ortak olmak isteyenler İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına cevap aramaya devam ediyor.
UEFA EURO 2020 İngiltere Danimarka yarı final maçı canlı yayın kanalı ve maça ilişkin diğer tüm detaylar şöyle;
EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı 7 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İNGİLTERE XI: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Mount, Saka, Sterling, Kane
DANİMARKA XI: Schmeichel, Christensen, Vestergaard, Kjaer, Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg
Turnuvanın diğer yarı final mücadelesinde, İngiltere ile Danimarka 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Seyirci avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvadaki en önemli başarısına 1968'de üçüncü olarak ve 1996'da yarı finale kalarak ulaştı. İngilizler, Danimarka'yı elemesi halinde şampiyonada ilk kez son iki takım arasına adını yazdıracak.
Şampiyonada 1992 finalinde Almanya'yı 2-0 yenerek kupaya uzanan Danimarka ise bu yıl aynı başarıya bir kez daha ulaşmak için sahaya çıkacak.