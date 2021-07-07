Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda? EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 7.7.2021 21:46 Son Güncelleme: 7.7.2021 21:48

İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda? EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda? EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

EURO 2020 yarı final mücadelesi kapsamında İngiltere ile Danimarka yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Oynanan son 16 turunun ardından başarılı olarak adını yarı finale yazdıran İngiltere ve Danimarka yarı final mücadelesini kazanarak adını finale yazdırmayı amaçlıyor. Heyecanlı geçmesi beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

"İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda?" sorusu merak konusu oluyor. UEFA EURO 2020 yarı final maçında son 16 turu maçlarında rakiplerini eleyerek adını yarı finale yazdıran İngiltere ve Danimarka, İtalya'nın ardından adını finale yazdıran 2. takım olmak için yeşil sahada kıran kırana bir mücadeleye hazırlanıyor. Keyifli geçmesi beklenen mücadeleyi seyretmek heyecanına ortak olmak isteyenler İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

İNGİLTERE DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA EURO 2020 İngiltere Danimarka yarı final maçı canlı yayın kanalı ve maça ilişkin diğer tüm detaylar şöyle;



EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı 7 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İNGİLTERE XI: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Mount, Saka, Sterling, Kane

DANİMARKA XI: Schmeichel, Christensen, Vestergaard, Kjaer, Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg

İNGİLTERE İLK, DANİMARKA İKİNCİ KUPASINI HEDEFLİYOR

Turnuvanın diğer yarı final mücadelesinde, İngiltere ile Danimarka 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.



Seyirci avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvadaki en önemli başarısına 1968'de üçüncü olarak ve 1996'da yarı finale kalarak ulaştı. İngilizler, Danimarka'yı elemesi halinde şampiyonada ilk kez son iki takım arasına adını yazdıracak.

Şampiyonada 1992 finalinde Almanya'yı 2-0 yenerek kupaya uzanan Danimarka ise bu yıl aynı başarıya bir kez daha ulaşmak için sahaya çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Kabine toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Son Dakika Haberi: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para...
Son dakika: Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih açıklandı: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika: Boupendza'nın Fenerbahçe'ye transferinde sürpriz isim! Hataylı yönetici...
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!
Çiftlik Bank davasından son dakika haberi: İtiraf geldi, dosyaya girdi! Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu!
Son dakika | Ve Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi geldi! Borçları nasıl ödeyeceğini böyle anlattı...
Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin flaş açıklama! Akbank mobil çöktü mü, internet ve mobil bankacılık neden açılmıyor? Oturum kapandı hatası nedir?
Son Dakika Haberi: Ankara'da cinnet geçiren kadın dehşet saçtı : 3 ölü
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda? EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA