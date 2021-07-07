Son dakika: Kupa Amerika'da dev final! Messi'li Arjantin'in rakibi Neymar'lı Brezilya

Son dakika... Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı 2021 Kupa Amerika'da finalistler belli oldu. Dev finalde Brezilya ile Arjantin kozlarını paylaşacak.
İlk yarı final müsabakasında ev sahibi Brezilya ile Peru karşı karşıya geldi. Sambacıların Peru'yu konuk ettiği müsabakada tek gol oldu.
35. dakikada sahneye çıkan Lucas Paqueta, Brezilya'yı 1-0 öne geçirirken bu gol aynı zamanda karşılaşmanın skorunu da belirledi. Bu skorla birlikte Brezilya, adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Lautaro Martinez'in 7. dakikada attığı golle Arjantin ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 61'de ise Luis Diaz skoru 1-1 yapan isim oldu ve 90 dakika bu skorla sona erdi. Mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi.
Arjantin adında; Lautaro Martinez, Leandro Parades ve Lionel Messi topu ağlara gönderirken, Rodrigu De Paul penaltıyı gole çeviremedi.
Kolombiya'da ise; Miguel Borja ve Cuadrado meşin yuvarlağı filelerle buluştururken, Cardona, Mina ve Sanchez penaltı atışından yararlanamadı.
Arjantin, Kolombiya'ya karşı penaltı atışlarında 3-2, toplamda ise 4-3 üstünlük sağladı ve finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
Brezilya ile Arjantin arasındaki dev final 11 Temmuz'da TSİ 03.00'de oynanacak.