Ghezzal kimdir? Beşiktaş ile adı anılan (Raşit) Rachid Ghezzal nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig yaz transfer sezonu ateşi yanmaya devam ediyor. Beşiktaş Jimnastik Kulubü başkanı Ahmet Nur Çebi'nin menajeriyle görüşüldüğünü duyurması sonrası adı siyah-beyazlı kulüple anılmaya başlanan Rachid Ghezzal ile ilgili detaylar merak konusu olarak Ghezzal kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

GHEZZAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Raşit Gezzal (Arapça: رشيد غزال; d. 9 Mayıs 1992), Cezayirli futbolcudur. Fransız vatandaşlığı da olan oyuncu, genellikle kanat pozisyonunda görev yapmaktadır. Premier League takımlarından Leicester City'de forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Vaulx-en-Velin

Gezzal, futbola 1998 yılında Vaulx-en-Velin takımında başladı ve 2004 yılına kadar bu takımda futbol oynadı.

Lyon

Ghezzal 2004 yılında Vaulx-en-Velin'den Fransa'nın önde gelen Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un alt yapısına transfer oldu. 1 Temmuz 2020'de Olympique Lyon ile beş yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. Championnat de France Amatör'de kulübün yedek takımıyla iki sezon üst üste oynadıktan sonra, 2012-13 sezonundan önce, teknik direktör Rémi Garde tarafından A takıma alındı. 31 numaralı forma giydi. Ghezzal, 4 Ekim 2012 tarihinde İsrail kulübü İroni Kiryat Şmona ile deplasmanda oynanan ve Lyon'un 4-3 kazandığı karşılaşmada ilk maçına çıktı.

Lyon'un 2013-14 sezonu hazırlık kampında sakatlandı. Bu süreçte 32 maç kaçırdı; 10 Ocak 2014'e kadar forma giymedi. Daha sonra kadroya geri döndü ancak sezonun geri kalanında hiç maça çıkmadı. 2015-16 Ligue 1 sezonunu 29 maçta 8 gol ve 8 asistle tamamladı. Haziran 2017'de Lyon, Ghezzal'ın sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Monaco

Gezzal 7 Ağustos 2017'de bir başka Ligue 1 ekibi Monaco ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Monaco'nun Cezayirli futbolcuya €3 milyon imza parası ve yaklaşık €180.000 aylık ödeme yapacağı bildirildi. Lyon'la sözleşmesi 30 Haziran 2017'de sona erdiği için Monaco'ya transferi boservissiz gerçekleşti.

Leicester City

5 Ağustos 2018'de Ghezzal, Premier League takımlarından Leicester City ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Leicester'daki ilk maçına Fleetwood Town karşısında çıktı. 4-0'lık galibiyette maçın ilk golünü, ceza sahası dışından bir vuruşla attı.

Fiorentina

Cezayirli, 2 Eylül 2019'da Leicester City tarafından satın alma opsiyonu ile Serie A takımlarından Fiorentina'ya kiralandı.

Beşiktaş

2020-21 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başladı. 5 Ekim 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçip[13] bir yıllık kiralık olarak yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Raşid Gezzal, Beşiktaş'ta 18 numaralı forma formayı tercih etti. Transferin son gününde Gezzal'in evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na motosiklet ile yetiştirildi. Beşiktaş ile ilk maçına 26 Ekim 2020 tarihinde Denizlispor karşısında çıktı ve ilk asistini yaptı. Beşiktaş formasıyla ilk golünü 15 Şubat 2021 tarihinde Gençlerbirliği SK'ne attı. Böylece Beşiktaş'ta gol atan ilk Cezayirli futbolcu oldu. Özellikle Beşiktaş'ın sağ kanadında Valentin Rosier ile iyi bir uyum yakaladı. Lig bitiminde Gezzal Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı ve ligi 17 asist ve 8 gol ile süper ligi asist kralı olarak tamamladı. Beşiktaş'ta José Sosa'dan sonra asist kralı olan 2. yabancı futbolcu oldu.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Fransa

2013 yılında Toulon Turnuvası'na katılacan Fransa 20 yaş altı takımı için davet aldı. Ghezzal, Fransa 20 yşa altı takımı ile 4 maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol attı.

Cezayir

A millî takımlar düzeyinde hem Fransa hem de Cezayir adına forma giyme şansı olan Ghezzal, Cezayir millî takımını seçti. Mart 2016'da Etiyopya'ya karşı ilk millî golünü attı.

GHEZZAL BAŞARILARI

Kulüp takım başarıları

Beşiktaş (2 Kupa)

Süper Lig (1): 2021

Türkiye Kupası (1): 2021

Kişisel

2020-21 Süper Lig asist kralı (1): 17 Asist

KAYNAK: Vikipedia