Son dakika: Galatasaray’ın beklediği transfer gerçekleşecek mi? Radamel Falcao’ya talip çıktı...

Daha önce adı birçok kez Katar Ligi takımlarıyla anılan Radamel Falcao'ya bir türlü beklenen teklif yapılmamıştı. Gelen teklifleri ise Galatasaray'daki maaşını kaybetmek istememesi nedeniyle kabul etmeyen 35 yaşındaki golcü için yeni bir iddia ortaya atıldı.