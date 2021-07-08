Son dakika: Galatasaray’ın beklediği transfer gerçekleşecek mi? Radamel Falcao’ya talip çıktı...

Son dakika... Galatasaray'ın 2019 yılında Monaco'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sarı-kırmızılıların son yıllardaki en zararlı transferlerinden birisi olarak gösteriliyor. Türkiye kariyeri boyunca attığı gollerden çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Falcao, maaş yüküyle sarı-kırmızılıların mali durumunu zorluyor.
Yeni sezona yeni yönetimiyle ve yeniden Fatih Terim'le giren Galatasaray, bünyesinde bulunan yüksek maliyetli oyuncuları elinden çıkarmak istiyor.
Feghouli ve Falcao gibi maaşlarının oldukça yüksek olduğu futbolcular, Galatasaray'ın yapacağı yeni transferlere de engel oluyor. Yüksek maliyetli yıldızları elinden çıkararak mali tabloyu rahatlatmak isteyen Galatasaray yönetimi, teklif bekliyor.
Daha önce adı birçok kez Katar Ligi takımlarıyla anılan Radamel Falcao'ya bir türlü beklenen teklif yapılmamıştı. Gelen teklifleri ise Galatasaray'daki maaşını kaybetmek istememesi nedeniyle kabul etmeyen 35 yaşındaki golcü için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Öte yandan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Radamel Falcao'nun antrenmalardaki hırslı görüntüsü ve yükselen performansına dikkat çekilmişti.
Yeni sezonda satılması beklenen ilk oyunculardan birisi olan Falcao, takımda kaldığı takdirde yönetime, maaşında indirime gidebileceğini de ifade etmişti.
Radamel Falcao, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro net maaş alıyor. Kolombiyalı golcünün 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Falcao, sarıı-kırmızılılarda 2 sezonda 40 maça çıktı. Bu 40 maçta 20 gol atan Kolombiyalı golcü 3 de asist yaptı.