Terim’in eli güçleniyor

Dış transferde Barış AlperYılmaz, Aytaç Kara ve AlpaslanÖztürk'ü renklerine katanGalatasaray; Emre Akbaba, EmreTaşdemir, Ömer Bayram ve ArdaTuran ile de sözleşme uzatarak yerlihavuzunu genişletti. Ancak teknikdirektör Fatih Terim'in yerli isim sayısınıdaha da artırma isteğinden dolayıscout ekibinin belirlediği isimler içinnabız yoklanacak. Bu doğrultuda ilkçalışmalar ise sağ bek için yapılacak.
İSMAİL FAVORİ BÜNYAMİN PLASE
Omar'ın sahalara ne zaman döneceğinin belirsizliği ve Yedlin'in tek kalmasından dolayı Fatih Terim, sağ beke mutlaka bir takviye yapılmasını istedi. Bursaspor forması giyen İsmail Çokçalış için tekrar temaslar kurulacak. Yeşil- beyazlı ekip, yüksek bir bonservis bedeli isterken, Galatasaray yönetimi bir miktar para + oyuncu ile bu transferi bir an evvel bitirmek istiyor. Bir diğeraday ise Antalyasporlu BünyaminBalcı… Akdeniz ekibinde sürekli forma şansı bulan 21 yaşındaki başarılı oyuncu için de fiyat sorulacak.