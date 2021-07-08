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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Terim’in eli güçleniyor

Terim’in eli güçleniyor

4 oyuncusuyla sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper’i alırken, teknik direktör Fatih Terim’in de kadrodaki alternatifleri çoğaldı

Dış transferde Barış Alper Yılmaz, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü renklerine katan Galatasaray; Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Arda Turan ile de sözleşme uzatarak yerli havuzunu genişletti. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in yerli isim sayısını daha da artırma isteğinden dolayı scout ekibinin belirlediği isimler için nabız yoklanacak. Bu doğrultuda ilk çalışmalar ise sağ bek için yapılacak.

İSMAİL FAVORİ BÜNYAMİN PLASE
Omar'ın sahalara ne zaman döneceğinin belirsizliği ve Yedlin'in tek kalmasından dolayı Fatih Terim, sağ beke mutlaka bir takviye yapılmasını istedi. Bursaspor forması giyen İsmail Çokçalış için tekrar temaslar kurulacak. Yeşil- beyazlı ekip, yüksek bir bonservis bedeli isterken, Galatasaray yönetimi bir miktar para + oyuncu ile bu transferi bir an evvel bitirmek istiyor. Bir diğer aday ise Antalyasporlu Bünyamin Balcı… Akdeniz ekibinde sürekli forma şansı bulan 21 yaşındaki başarılı oyuncu için de fiyat sorulacak.

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Terim’in eli güçleniyor
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