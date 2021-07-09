Galatasaray transferi resmen açıkladı! Okan Kocuk Giresunspor'da!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın 26 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk, 1 yıllığına Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'a kiralandı. Okan Kocuk transferini iki kulüpte resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Okan Kocuk'un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
Giresunspor ise iddialı bir açıklamayla, "Kalemizi kapatıyoruz… Süper Lig'e vereceğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür dileriz…" ifadelerini kullandı.
Okan Kocuk, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maçta kalesinde 11 gol gördü.