Son dakika: Galatasaray'dan bir transfer hamlesi daha! Ghezzal'den sonra Rosier...

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki transfer çekişmesi devam ediyor. Galatasaray'da savunma hattına transfer yapılmak istenirken Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rosier'e kancayı taktı.
YEDLİN DE GÜVEN VERMEDİ
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yabancı transferinde ağırlığı defans hattına verdi. Omar'ın gözündeki problemin sürmesi, Yedlin'in de güven vermemesi nedeniyle sağ bek arayan Galatasaray, Danimarkalı Stryger Larsen için kapısını çaldığı Udinese ile anlaşamayınca tanıdık bir isme yöneldi: Valentin Rosier...
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve bonservisi Sporting'te olan Fransız futbolcu için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Ghezzal'dan sonra ezeli rakiplerinin bir başka yıldızına daha kancayı taktı.
GALATASARAY'IN TRANSFER LİMİTİ 3 MİLYON EURO CİVARINDA
G.Saray, Portekiz ekibinden de bonservis için '5 milyon Euro' cevabını aldı. Ancak Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon Euro bonservis ödeyen Galatasaray'ın transfer limiti 3 milyon Euro civarında.
ROSİER'İN YILLIK BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Fransız sağ bekin beklentisi ise yıllık minimum 1.3 milyon Euro civarında... Sarıkırmızılılar, bu yüzden Rosier için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile tekrar Lisbon ekibinin kapısını çalacak.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ GHEZZAL İÇİN YARIŞIYOR
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın performansı büyük beğeni toplamıştı. Sezonun yıldızları arasında yer alan Cezayirli için kıyasıya bir transfer yarışı yaşanıyor. Siyah-beyazlılarla olan kiralık sözleşmesi biten 29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray da teklif yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün teklifini dinleyen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş'la masaya oturacak ve daha sonra oyuncusuyla birlikte teklifleri değerlendirecek.
GHEZZAL 4 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ REDDETTİ
Yeniden yükselişe geçtiği siyah-beyazlı takımda kalmak isteyen Ghezzal, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 4 milyon euro maaşlı sözleşme teklifini ise geri çevirdi.
ONYEKURU'DAN TERİMLİ VEDA
Galatasaray'da 3 kiralık dönemi geçiren Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. 24 yaşındaki futbolcu, "Her şey için teşekkürler ve başarılar" notuyla Fatih Terim ile olan fotoğrafını yayınladı.
GALATASARAY'DAN ÇİFTE MESAİ
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar sabah idmanında fizik kondisyon hareketlerinden sonra top çalışmasına geçti ve yarı sahada çift kale ile antrenmanı tamamladı. Akşam da taktik çalışıldı.