Son dakika: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Alioski ve Saracchi'den sonra Inter'li oyuncuya teklif...

Transfer sezonuna hızlı giren Trabzonspor, Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik gibi yıldızları kadrosuna kattı. Savunma hattına da bir yabancı transferi için çalışmalarına devam ettiren Trabzonspor'da sol bek için flaş girişimde bulundu.
DALBERT'E TEKLİF YAPILDI
Sol bek mevki için Alioski, Meling, Saracchi gibi isimlerle görüşen Trabzonspor son olarak Inter forması giyen Dalbert için kiralama teklifi yaptı.
Geçtiğimiz sezonu Rennes'de geçiren Brezilyalı Dalbert 2.5 milyon Euro karşılığında kiralanmıştı. Yapılan teklifin ardından gözler Dalbert'in vereceği cevaba çevrildi.
Öte yandan Trabzonspor'un Alioski için ise imza parasıyla birlikte 2.1 milyon Euro'luk teklifi bulunuyor.
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