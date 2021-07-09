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Giriş Tarihi: 9.7.2021 12:41 Son Güncelleme: 9.7.2021 12:59

Son dakika: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Alioski ve Saracchi'den sonra Inter'li oyuncuya teklif...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Alioski ve Saracchi'den sonra Inter'li oyuncuya teklif...

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer sezonuna hızlı giren ve flaş isimleri kadrosuna katan Trabzonspor sol bek mevki için Alioski, Meling, Saracchi gibi isimlerle görüşen Trabzonspor son olarak Inter forması giyen Dalbert için kiralama teklifi yaptı.

Transfer sezonuna hızlı giren Trabzonspor, Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik gibi yıldızları kadrosuna kattı. Savunma hattına da bir yabancı transferi için çalışmalarına devam ettiren Trabzonspor'da sol bek için flaş girişimde bulundu.

DALBERT'E TEKLİF YAPILDI

Sol bek mevki için Alioski, Meling, Saracchi gibi isimlerle görüşen Trabzonspor son olarak Inter forması giyen Dalbert için kiralama teklifi yaptı.

Geçtiğimiz sezonu Rennes'de geçiren Brezilyalı Dalbert 2.5 milyon Euro karşılığında kiralanmıştı. Yapılan teklifin ardından gözler Dalbert'in vereceği cevaba çevrildi.

Öte yandan Trabzonspor'un Alioski için ise imza parasıyla birlikte 2.1 milyon Euro'luk teklifi bulunuyor.

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Son dakika: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Alioski ve Saracchi'den sonra Inter'li oyuncuya teklif...
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