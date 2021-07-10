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Giriş Tarihi: 10.7.2021 09:17 Son Güncelleme: 10.7.2021 09:19

Dünyanın en zengin hakemi Björn Kuipers, EURO 2020 finalini yönetecek

SUAT UMURHAN
Dünyanın en zengin hakemi Björn Kuipers, EURO 2020 finalini yönetecek

EURO 2020 finalini yönetecek olan Björn Kuipers, kurduğu süpermarket zinciri ile 13.5 milyon Euro’luk (137.8 milyon TL) servetin sahibi oldu. 48 yaşındaki Hollandalı, birçok spor dalına yaptığı sponsorluklarla da tanınıyor.

Hollanda'da Radboud Üniversitesi'nde işletme okuyan Björn Kuipers, sonrasında iş hayatına atılarak "Jumbo Kuipers" adlı bir süpermarket zinciri kurdu ve franchise (bayilik) vermeye başladı.

48 yaşındaki deneyimli hakemin ayrıca eşi ile birlikte sahip olduğu bir güzellik merkezi var. 2016'da Hollanda kaynaklarına serveti hakkında bilgilendirme yapan Kuipers'ın toplam nakit hesabının 13.5 milyon Euro (137.8 milyon TL) olduğu açıklanmıştı. Firması ile birçok spor dalına sponsorluk yapan hakem, Formula 1 pilotu Max Verstappen'in destekçileri arasında.

Kuipers'ın ailesi de önemli bir hakemlik kariyerine sahip. Dedesi Andries Van Leeuwen de uzun yıllar hakemlik yaparken, 1963'te Tottenham ile Atletico Madrid arasındaki Kupa Galipleri Kupası finalini yönetmişti.

VERRATTI'YE KÜFÜR ETMIŞTI!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki M.City ile PSG arasındaki yarı final ilk maçına Björn Kuipers damgasını vurmuştu. Maç sırasında Verratti'ye İngilizce "F… off" dediği iddia edilmişti. PSG'den Verratti ve Herrera maç sonu bu durumu anlatırken "Biz olsak ceza alırız. Biz de hakemlerden saygı bekliyoruz" demişti.

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Dünyanın en zengin hakemi Björn Kuipers, EURO 2020 finalini yönetecek
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