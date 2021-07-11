Euro 2020 finali nerede oynanıyor? EURO 2020 Avrupa futbol Şampiyonası hangi statta oynanıyor?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali için artık saniyeler kaldı. UEFA EURO 2020 finali İtalya İngiltere maçının oynanacağı ülke ve stadyum ile ilgili detaylar merak konusu olarak "Euro 2020 finali nerede, hangi statta oynanıyor?" soruları üzerinden araştırılmaya yoğun olarak devam ediyor.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili merak edilen detaylar şöyle;
UEFA EURO 2020 finali 11 Temmuz 2021 tarihinde, İngiltere - Londra (Wembley Stadyumu'nda) oynanacak.
Euro 2020 final maçında Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Hakemlik kariyerinde Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi gibi önemli turnuvalarda yer alan isim, ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini bu maçla kazanacak.