Euro 2020 finali nerede oynanıyor? EURO 2020 Avrupa futbol Şampiyonası hangi statta oynanıyor?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali için artık saniyeler kaldı. UEFA EURO 2020 finali İtalya İngiltere maçının oynanacağı ülke ve stadyum ile ilgili detaylar merak konusu olarak "Euro 2020 finali nerede, hangi statta oynanıyor?" soruları üzerinden araştırılmaya yoğun olarak devam ediyor.

EURO 2020 FİNALİ NEREDE, HANGİ STATTA OYNANIYOR?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili merak edilen detaylar şöyle;