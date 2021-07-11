EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi tarihi manşet! "55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz"

İTALYA 33 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Son 33 maçında yenilgi yüzü görmeyen İtalya 27 galibiyet ve 6 beraberlik ile bugün sahaya çıkıyor. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupaları'nda İtalya 10 kez final oynama başarısı gösterdi. İtalya bugün kaybederse, Almanya (3) ve Yugoslavya'nın (3) final kaybetme rekoruna ortak olacak. İtalya tarihinde 12 kez turnuvalarda seri penaltı atışlarına kalırken 5 kez kazandı, 7 kez yenildi. İtalya'nın stoperi Bonucci, bugün sahaya çıkarsa Buffon'u geçerek 18 kez ile ülkesinin Avrupa Şampiyonası'nda en çok oynayan futbolcu unvanını alacak.