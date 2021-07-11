EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi tarihi manşet! "55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz"

EURO 2020 finalinde Avrupa'nın iki büyük futbol kültürü İtalya ile İngiltere bugün Wembley'de kupa için sahaya çıkıyor. Üç Aslanlar tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu isterken, Gök Mavililer ise 53 yıl sonra zafer peşinde... İşte dev final öncesi Avrupa'dan dikkat çekici manşetler...
İTALYA 33 MAÇTIR YENİLMİYOR!
Son 33 maçında yenilgi yüzü görmeyen İtalya 27 galibiyet ve 6 beraberlik ile bugün sahaya çıkıyor. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupaları'nda İtalya 10 kez final oynama başarısı gösterdi. İtalya bugün kaybederse, Almanya (3) ve Yugoslavya'nın (3) final kaybetme rekoruna ortak olacak. İtalya tarihinde 12 kez turnuvalarda seri penaltı atışlarına kalırken 5 kez kazandı, 7 kez yenildi. İtalya'nın stoperi Bonucci, bugün sahaya çıkarsa Buffon'u geçerek 18 kez ile ülkesinin Avrupa Şampiyonası'nda en çok oynayan futbolcu unvanını alacak.
İNGİLTERE WEMBLEY'DE YENİLMİYOR!
İngiltere, Avrupa Şampiyonası tarihinde finale yükselen 13. farklı takım oldu. Southgate'in takımı, İtalya'ya rakip olduğu son 14 maçta 2 kez kazanırken, ikisi de hazırlık maçlarıydı (1997/ 2-0, 2013/ 2-1). İngiltere, Wembley'de oynadığı son 17 maçta 15 galibiyet alırken sadece 1 yenilgi gördü. Son 12 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen İngilizler, bu maçların 10'unda gol yemedi. İngiltere, bugün gol yemeden kazanırsa, 1960'ta Sovyetler Birliği, 1972'de Almanya ve 2012'de İspanya'nın ardından tek gol yiyerek şampiyon olan 4. takım olacak.
İşte dev final öncesi Avrupa basınından öne çıkan manşetler...
Corierre Dello Sports (İtalya)
The Times (İngiltere)
"Bir kez daha sevgili arkadaşlar!"
The Sun (İngiltere)
"Bu gece çok güzel olacak'"
La Gazetta Dello Sports (İtalya)
"Kazan Azzurri! Futbolun mabedinde bir ulusun hayali var"
The Mirror (İngiltere)
"Kahraman olabiliriz"
AS (İspanya)
"Wembley kralını seçecek"
Daily Star (İngiltere)
"Pizzalarımızın üstüne 11 ananas istiyoruz"
L'Equipe (Fransa)
"Çay mı kahve mi?"
The National (İskoçya)
"Kurtar bizi Mancini! Sen bizim son umudumuzsun. Bir 55 yıl daha bununla övünmelerine tahammül edemeyiz."