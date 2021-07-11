Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi tarihi manşet! "55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz"
Giriş Tarihi: 11.7.2021 15:49 Son Güncelleme: 11.7.2021 16:40

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi tarihi manşet! "55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz"

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

EURO 2020 finalinde İngiltere ile İtalya, bugün saat 22.00'de Wembley Stadı'nda karşı karşı gelecek. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı gecede Avrupa basınından dev final öncesi dikkat çekici manşetler atıldı.

EURO 2020 finalinde Avrupa'nın iki büyük futbol kültürü İtalya ile İngiltere bugün Wembley'de kupa için sahaya çıkıyor. Üç Aslanlar tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu isterken, Gök Mavililer ise 53 yıl sonra zafer peşinde... İşte dev final öncesi Avrupa'dan dikkat çekici manşetler...

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

İTALYA 33 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Son 33 maçında yenilgi yüzü görmeyen İtalya 27 galibiyet ve 6 beraberlik ile bugün sahaya çıkıyor. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupaları'nda İtalya 10 kez final oynama başarısı gösterdi. İtalya bugün kaybederse, Almanya (3) ve Yugoslavya'nın (3) final kaybetme rekoruna ortak olacak. İtalya tarihinde 12 kez turnuvalarda seri penaltı atışlarına kalırken 5 kez kazandı, 7 kez yenildi. İtalya'nın stoperi Bonucci, bugün sahaya çıkarsa Buffon'u geçerek 18 kez ile ülkesinin Avrupa Şampiyonası'nda en çok oynayan futbolcu unvanını alacak.

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

İNGİLTERE WEMBLEY'DE YENİLMİYOR!

İngiltere, Avrupa Şampiyonası tarihinde finale yükselen 13. farklı takım oldu. Southgate'in takımı, İtalya'ya rakip olduğu son 14 maçta 2 kez kazanırken, ikisi de hazırlık maçlarıydı (1997/ 2-0, 2013/ 2-1). İngiltere, Wembley'de oynadığı son 17 maçta 15 galibiyet alırken sadece 1 yenilgi gördü. Son 12 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen İngilizler, bu maçların 10'unda gol yemedi. İngiltere, bugün gol yemeden kazanırsa, 1960'ta Sovyetler Birliği, 1972'de Almanya ve 2012'de İspanya'nın ardından tek gol yiyerek şampiyon olan 4. takım olacak.

İşte dev final öncesi Avrupa basınından öne çıkan manşetler...

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

Corierre Dello Sports (İtalya)

"Böyle büyük bir aşk, İtalya için hep birlikte"

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

The Times (İngiltere)

"Bir kez daha sevgili arkadaşlar!"

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

The Sun (İngiltere)

"Bu gece çok güzel olacak'"

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

La Gazetta Dello Sports (İtalya)

"Kazan Azzurri! Futbolun mabedinde bir ulusun hayali var"

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

TuttoSport (İtalya)

"Önce Wimbledon, sonra EURO 2020"

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

The Mirror (İngiltere)

"Kahraman olabiliriz"

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

AS (İspanya)

"Wembley kralını seçecek"

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

Daily Star (İngiltere)

"Pizzalarımızın üstüne 11 ananas istiyoruz"

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

L'Equipe (Fransa)

"Çay mı kahve mi?"

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

Marca (İspanya)

"Avrupa kralını arıyor!"

EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi dikkat çeken manşetler! 55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz

The National (İskoçya)

"Kurtar bizi Mancini! Sen bizim son umudumuzsun. Bir 55 yıl daha bununla övünmelerine tahammül edemeyiz."

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EURO 2020'de İngiltere - İtalya finali öncesi tarihi manşet! "55 yıl daha bunlara tahammül edemeyiz"
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