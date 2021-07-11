Son dakika: Beşiktaş'a Diego Costa transferinde güçlü rakip! Kartal'a sürpriz golcü...

Son dakika haberi... Beşiktaş yönetiminin santrfor transferinde bir numaralı gündem maddesi olan Diego Costa konusunda belirsizlik sürüyor. Siyah-beyazlıların 2.3 milyon euro maaş artı bonuslarla birlikte 2 yıllık sözleşme teklif ettiği oyuncuyla pazarlıklarda önemli bir aşama kaydedilmişti.
Ancak yönetim, İspanyol futbolcunun kararını beklerken, sürekli olarak menajerinin ve oyuncunun farklı talepleriyle karşı karşıya kaldıklarından yakınıyor. Son görüşmede 32 yaşındaki oyuncunun ekstra maddi isteklerde bulunduğu belirtildi.
Ancak Benfica kulüp başkanı Filipe Vieira'nın vergi kaçırma ve kara para aklamadan tutuklanmasının ardından Portekiz ekibine transferinde belirsizlik yaşayan İspanyol golcü, Beşiktaş'ı da kaybetmek istemediği için farklı taleplerle zaman kazanmaya çalışıyor.
Beşiktaş yönetimi ise oyuncuya ve menajerine son olarak ilettiği rakamın bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'yu bulduğu kaydedilirken net maaş konusunda geri adım atılmayacağı ifade edildi.
FORMA TANITIMI BOĞAZ'DA OLACAK
Şampiyonluk kutlamaları için Boğaz'ı mesken tutan Beşiktaş, yeni sezon forma tanıtımını da suyun üstünde gerçekleştirecek. 14 Temmuz Çarşamba günü Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve futbolcular teknede gerçekleşecek tanıtımda hazır bulunacak.
GHEZZAL İÇİN GÖZLER FAZULİ'DE
Rachid Ghezzal'la yola devam etmek için geçtiğimiz cuma menajeri Anoir Fazuli ile masaya oturan Beşiktaş yönetimi 3 yıllık kontrat önerirken, bonuslar dahil 2.5 milyon Euro maaşı da kabul ettirdi.
Gözler Fazuli'nin Leicester City ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Siyah-beyazlılar, menajere kendileri adına görüşmesi için tüm yetkiyi verdi. 3-3.5 milyon Euro arasında bonservise Leicester'ın 'tamam' demesi halinde masaya oturulacak.
2. SANTRFOR OLARAK KRMENCIK LİSTEDE!
Yeni sezonda kadrosuna iki santrfor transfer yapmak isteyen Kartal'ın alternatif golcüler listesine her geçen gün yeni bir isim ekleniyor. Daha önce Sporting'ten Andraz Sporar ve Hatayspor'dan Mame Diouf'u gündemine alan Beşiktaş şimdi de Michael Krmencik'le ilgileniyor.
28 yaşındaki Çekyalı milli futbolcu için Club Brugge ile görüşme yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar oyuncunun maliyetini öğrenecek.
1.91 boyundaki golcü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın pivot santrfor ihtiyacını da karşılaması bekleniyor. Kariyerinin büyük bölümünü ülkesinde geçiren Krmencik, 2020'nin Ocak ayında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika'ya transfer gerçekleştirmişti
Geçen sezonun ilk devresini Club Brugge, ikinci yarısını Yunan ekibi PAOK'ta geçiren tecrübeli oyuncu 40 karşılaşmada 12 gol atarken, 3 de asist kaydetti.
BURSASPOR 15 MİLYONDAN AŞAĞI İNMİYOR!
Beşiktaş, Bursaspor'un genç kanat oyuncusu Burak Kapacak için transfer girişimlerini geçtiğimiz hafta başlamıştı. 21 yaşındaki futbolcu için yeşil-beyazlı ekip, 20 milyon TL'den kapı açarken, sonraki satıştan pay da istiyor.
Siyah-beyazlılar, rakamı aşağı çekmek için kiralık oyuncu vermeyi de düşünüyor. Bursaspor ise 15 milyon TL'den daha aşağı bir teklife sıcak bakmıyor.