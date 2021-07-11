İtalya-Türkiye maçıyla başlayan EURO 2020 heyecanı İngiltere-İtalya finaliyle sona eriyor. İngiliz Daily Star gazetesi, EURO 2020'nin en kötü 11'ini belirledi. Kadroda turnuvada büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takımımızdan 2 oyuncu yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları...
1 ay süren dev turnuvada A Milli Takımımız'ın yanı sıra son dünya şampiyonu Fransa da son 16 turunda elenerek büyük hayal kırıklığı yarattı.
KADRODA 2 MİLLİ FUTBOLCUMUZ YER ALDI
EURO 2020'de Cristiano Ronaldo, Raheem Sterling ve Patrik Schick performanslarıyla yıldızlaşan isimler oldular.
İngiliz Daily Star gazetesi, EURO 2020'nin en kötü ilk 11'ini belirledi. Listede A Milli Takımımızdan 2 futbolcu yer aldı. İşte o isimler...
MANUEL NEUER
Efsane Alman kaleci turnuvada hatalı gol yemedi ancak 4 maçta kalesinde 7 gol gördü. Neuer unutmak istediği bir turnuva yaşadı. 35 yaşındaki oyuncu büyük ihtimalle gelecek yılki Dünya Kupası için kadroda olacak ancak Marc-Andre ter Stegen ve Bernd Leno gibi ciddi rakipleri var.
MARIO FERNANDES
Brezilya doğumlu sağ bekin Euro 2020'de Rusya adına önemli bir isim olması bekleniyordu. Zaman zaman orta sahanın sağında da oynayan tecrübeli oyuncu ülkesinin grup aşamasında elenmesine engel olamadı. Finlandiya maçında yaşadığı sakatlık sonrası şans eseri omurgasında kalıcı bir hasar olmadan oyundan alındı.
MATTHIJS DE LIGT
Sözde dünyanın en iyi genç savunmacılarından biri olan Juventuslu stoper, Hollanda'nın Çek Cumhuriyeti'ne utanç verici bir şekilde yenildiği maçta itibarını koruyamadı. Patrick Schick'le girdiği pozisyonda topa elle müdahale edince oyundan atıldı.
67 milyon sterlinlik adamın bu hatası sonrası Çek Cumhuriyeti elbette avantajı kullandı ve 2-0 galip geldi.
WILLI ORBAN
Macaristan'ın "Ölüm Grubu"ndaki mücadelesi cesurcaydı, bu yüzden onlardan birini kadroya dahil etmek zordu. Ancak arkadaki kilit adam olarak görülen Orban, 3 maçta 6 gol yiyen bir takımın en kötü oyuncularından biriydi. Orban, Portekiz'in 3 golünde de merkezdeydi. Orban, Macaristan'ın Euro 2020'deki takım performansından gurur duyabilir ancak kişisel düzeyde daha iyisini yapabileceğini bilecektir.
RAPHAEL GUERREIRO
Borussia Dortmund forması giyen Guerreiro, Portekiz'in Macaristan maçındaki ilk golünü attı. Şanssız bir şekilde elendikleri Belçika maçında kendi kalesine attığı gol ve savunmadaki kırılganlığı dikkat çekti. Performansı son birkaç sezonda dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak ün yapmış bir oyuncunun standartlarına uygun değildi.
EDEN HAZARD
Sakatlıklar, Belçika formasıyla sadece 2 maça çıkan Real Madrid süperstarını engellemeye devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncu Chelsea'de olduğu oyuncunun gölgesi gibi görünüyor. Takımın kilit adamlarından biri olan Hazard'ın turnuvada çok az etkisi vardı.
AARON RAMSEY
Ne yazık ki Galler için Ramsey, Euro 2016'daki gibi büyük performans gösteremedi. Juventus'ta geçirdiği son 2 sezon göz önüne alındığında 30 yaşındaki oyuncunun formda olmadığını söylemek kolaydı. Galler'in son 16'da Danimarka'ya yenildiği maçta hiçbir şey yapamadı.
BRUNO FERNANDES
Manchester United'da müthiş performansı sonrası birçoğumuz Fernandes'in Euro 2020'deki yıldızlardan biri olmasını bekliyorduk. Ancak o Portekiz için büyük bir hayal kırıklığı oldu ve iki maç sonra yedek kulübesine düştü. Fernandes ve Manchester United taraftarları bunun gelecekte yaşanacakların bir işareti olmadığını umacaklar. Onun United için ne kadar önemli olduğu bir sır değil.
CENGİZ ÜNDER
Cengiz Ünder, Leicester'daki kötü performansına Euro 2020'yi de ekledi. Türkiye için hayal kırıklığı yaratan bir turnuvaydı ve Cengiz, kendisinden istendiği gibi taraftarlarını heyecanlandıracak herhangi bir an yaratmayı başaramadı. Bu hafta Marsilya'ya kiralık olarak katıldı. Taraftarlar onun bu yaz yaptığından daha fazla etkiye sahip olmasını isteyecek.
KYLIAN MBAPPE
2018 Dünya Kupası'nın anıları hala oldukça tazeyken, Mbappe'nin Euro 2020'deki gösterinin yıldızı olması bekleniyordu. Ancak İsviçre maçında kaçırdığı penaltı sonrası hızla kahramandan sıfıra döndü. PSG süperstarı, 2 asist yapmasına rağmen Fransa formasıyla 4 maçta gol atamadı.
BURAK YILMAZ
Burak Yılmaz'ın geçen sezon Lille'de her 28 dakikada bir attığı gol rekoru, şampiyon olmalarını sağlamıştı. Ancak golcü oyuncu EURO 2020'de sezonu yedek kulübesini ısıtmakla geçirmiş gibi görünüyordu ve ülkesinin hayal kırıklığı yaratan performansında tek bir gol dahi kaydetmeyi başaramadı. Burak Yılmaz bu ay 36 yaşına giriyor ve onu tekrar Euro'da görmemiz pek mümkün değil, ancak Türkiye gelecek yıl Dünya Kupası'na hak kazanırsa çok daha iyi olmasını umacaktır.