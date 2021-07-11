BRUNO FERNANDES

Manchester United'da müthiş performansı sonrası birçoğumuz Fernandes'in Euro 2020'deki yıldızlardan biri olmasını bekliyorduk. Ancak o Portekiz için büyük bir hayal kırıklığı oldu ve iki maç sonra yedek kulübesine düştü. Fernandes ve Manchester United taraftarları bunun gelecekte yaşanacakların bir işareti olmadığını umacaklar. Onun United için ne kadar önemli olduğu bir sır değil.