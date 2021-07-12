Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...
Giriş Tarihi: 12.7.2021 10:19 Son Güncelleme: 12.7.2021 10:20

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

Son dakika haberi... İngiltere İtalya arasında oynanan EURO 2020 finaline o anlar damga vurdu. Çok başarılı bir turnuva geçiren İngiltere, öne geçmesine rağmen İtalya karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Bonucci'nin golüyle avantajı kaybeden İngilizler penaltı atışları sonunda şampiyonluğa uzanamadı. Maç sonunda İngiltere kaptanı Kane'nin eşinin gözyaşları maça damga vurdu.

EURO 2020 sonrasında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Turnuvanın iki favorisi finalde karşı karşıya geldi. EURO 1996 yarı finalinde Almanya karşısında penaltı kaçıran Gareth Southgate, penaltılarda yine aynı kötü senaryoyu yaşadı. Penaltı atmak için oyuna giren Jadon Sancho ve Rashford penaltıları gole çeviremedi. Son dakika spor haberleri...

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

SON DAKİKA: İNGİLTERE İTALYA FİNALİNE DAMGA VURDU! GÖZYAŞLARI...

55 senedir büyük organizasyonlarında kupa kazanamayan İngiltere, dün gece kupanın kıyısından döndü!

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

Belotti'nin penaltıyı kaçırmasından sonra avantaj yakalayan İngilizler Rashford, Sancho ve Saka'nın penaltıları kaçırmasıyla birlikte kazanan İtalya oldu.

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

Penaltılar sonrasında İngiltere kaptanı Harry Kane'nin eşi Kate, büyük bir üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Kate'yi Kane teselli etti.

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

Kane kullandığı ilk penaltı atışını gole çevirirken penaltı atmak için oyuna giren Rashford ve Sancho penaltıları gole çeviremedi.

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

Kane'nin çocukluş aşkı Kate, İngiltere'nin finali kaybetmesi sonrasında derin bir üzüntü yaşadı.

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

KANE MAÇ SONU KONUŞTU! 'DAHA FAZLASINI VEREMEZDİM...'

'Daha fazlasını veremezdim. Çocuklar daha fazlasını veremezdi. Penaltıları kaybetmek dünyadaki en kötü duygulardan biri...'

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

ALTIN AYAKKABIYI CRİSTİANO RONALDO ALDI!

Turnuvayı dört golle tamamlayan Kane, altın ayakkabıyı Ronaldo'ya kaptırdı. Cristiano Ronaldo, turnuvayı 5 golle tamamladı.

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda oynanan EURO 2020 finalinde İtalya, İngiltere karşısında penaltılarda mutlu sona ulaşarak şampiyonluğa uzandı. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, İtalyanları 53 sene sonunda Avrupa Futbol Şampiyonu yaptı! Mancini, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

SOUTHGATE İÇİN KABUSUN ADI PENALTILAR!

İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, 25 sene sonra aynı kötü senaryoyu yaşadı. İngiltere - İtalya arasındaki final karşılaşmasında 120 dakikada eşitlik bozulmadı.

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

Gareth Southgate, 120. dakikada Marcus Rashford ve Sancho'yu oyuna aldı. Bu iki oyuncu da penaltı atmak için oyuna alındı. Rashford'un penaltısı direkten dönerken Sancho'nun penaltısını da Gianluigi Donnarumma kurtardı.

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

İtalya'da Belotti ve Jorginho penaltıyı kaçıran isimler oldu. İngiltere'de ise Rashford ve Sancho'nun dışında Arsenal'in genç kanat oyuncusu Saka son penaltıyı kaçırdı ve İtalya kupayı kazanan taraf oldu.

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

25 SENE SONRA AYNI SENARYO! KENDİSİ DE KAÇIRMIŞTI...

Marcus Rashford ve Sancho'yu penaltı atması için oyuna alan Gareth Southgate, EURO 1996 yarı finalindeki Almanya maçında penaltı kaçırmıştı. 6-5 biten penaltı atışlarında iki takımda penaltıyı kaçıran tek futbolcu Southgate olmuştu.

Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...

İTALYA'DA BÜYÜK ÇOŞKU!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması ülkede büyük sevinç yarattı.

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Son dakika: EURO 2020 finaline damga vuran an! Çocukluk aşkını böyle teselli etti...
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