EURO 2020 sonrasında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Turnuvanın iki favorisi finalde karşı karşıya geldi. EURO 1996 yarı finalinde Almanya karşısında penaltı kaçıran Gareth Southgate, penaltılarda yine aynı kötü senaryoyu yaşadı. Penaltı atmak için oyuna giren Jadon Sancho ve Rashford penaltıları gole çeviremedi. Son dakika spor haberleri...
SON DAKİKA: İNGİLTERE İTALYA FİNALİNE DAMGA VURDU! GÖZYAŞLARI...
55 senedir büyük organizasyonlarında kupa kazanamayan İngiltere, dün gece kupanın kıyısından döndü!
Belotti'nin penaltıyı kaçırmasından sonra avantaj yakalayan İngilizler Rashford, Sancho ve Saka'nın penaltıları kaçırmasıyla birlikte kazanan İtalya oldu.
Penaltılar sonrasında İngiltere kaptanı Harry Kane'nin eşi Kate, büyük bir üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Kate'yi Kane teselli etti.
Kane kullandığı ilk penaltı atışını gole çevirirken penaltı atmak için oyuna giren Rashford ve Sancho penaltıları gole çeviremedi.
KANE MAÇ SONU KONUŞTU! 'DAHA FAZLASINI VEREMEZDİM...'
'Daha fazlasını veremezdim. Çocuklar daha fazlasını veremezdi. Penaltıları kaybetmek dünyadaki en kötü duygulardan biri...'
ALTIN AYAKKABIYI CRİSTİANO RONALDO ALDI!
Turnuvayı dört golle tamamlayan Kane, altın ayakkabıyı Ronaldo'ya kaptırdı. Cristiano Ronaldo, turnuvayı 5 golle tamamladı.
İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda oynanan EURO 2020 finalinde İtalya, İngiltere karşısında penaltılarda mutlu sona ulaşarak şampiyonluğa uzandı. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, İtalyanları 53 sene sonunda Avrupa Futbol Şampiyonu yaptı! Mancini, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.
Gareth Southgate, 120. dakikada Marcus Rashford ve Sancho'yu oyuna aldı. Bu iki oyuncu da penaltı atmak için oyuna alındı. Rashford'un penaltısı direkten dönerken Sancho'nun penaltısını da Gianluigi Donnarumma kurtardı.
25 SENE SONRA AYNI SENARYO! KENDİSİ DE KAÇIRMIŞTI...
Marcus Rashford ve Sancho'yu penaltı atması için oyuna alan Gareth Southgate, EURO 1996 yarı finalindeki Almanya maçında penaltı kaçırmıştı. 6-5 biten penaltı atışlarında iki takımda penaltıyı kaçıran tek futbolcu Southgate olmuştu.
İTALYA'DA BÜYÜK ÇOŞKU!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması ülkede büyük sevinç yarattı.