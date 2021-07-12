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Giriş Tarihi: 12.7.2021 14:32 Son Güncelleme: 12.7.2021 14:33

Son dakika: EURO 2020'nin yıldızı Mikkel Damsgaard'ın son talibi Real Madrid

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: EURO 2020'nin yıldızı Mikkel Damsgaard'ın son talibi Real Madrid

Real Madrid, EURO 2020'de yıldızı parlayan Danimarkalı genç yetenek Mikkel Damsgaard'ın peşine düştü. 21 yaşındaki oyuncu ile Barcelona, Milan, Tottenham, Juventus, Liverpool, Inter, Everton, Leeds United, Roma ve Leicester City de ilgileniyor.

EURO 2020'de Danimarka formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Mikkel Damsgaard peşine Avrupa devlerini takmış durumda... Barcelona, Milan, Tottenham, Juventus, Liverpool, Inter, Everton, Leeds United, Roma ve Leicester City'nin istediği 21 yaşındaki oyuncunun son talibi ise Real Madrid oldu.

Turnuvada ilk maçları olan Finlandiya dışında tüm müsabakalarda görev alan Damsgaard, Rusya ve İngiltere ağlarını havalandırmıştı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu 4-0 kazandıkları Galler maçında da Dolberg'e asist yapmıştı.

SAMPDORIA'YA GEÇEN SEZON GELDİ
Damsgaard geçen sezon Sampdoria formasıyla çıktığı 37 maçta 2 gol atıp 4 asist yaptı. Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan yetenekli oyuncu 2018'e A takıma yükselmiş 2020'de ise 6.7 milyon Euro karşılığında Sampdoria'ya transfer olmuştu.

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Son dakika: EURO 2020'nin yıldızı Mikkel Damsgaard'ın son talibi Real Madrid
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