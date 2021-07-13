İlk derbi maçı ne zaman? Süper Lig 2021 - 2022 sezonu derbi maçI tarihi belli oldu mu?

2021 - 2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan takımların eşleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimi ile belirlendi. Fikstür çekiminin tamamlanmasının aradından Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarına gönül veren futbolseverler "ilk derbi maçı ne zaman, Süper Lig 2021 - 2022 sezonu derbi maçları tarihi belli oldu mu?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

İLK DERBİ MAÇI NE ZAMAN, DERBİ MAÇLARI TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig 2021 - 2022 sezonu fikstürü ile İlk derbi maçı tarihi ve tüm detaylar şöyle;