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Giriş Tarihi: 13.7.2021 19:44 Son Güncelleme: 13.7.2021 19:44

İlk derbi maçı ne zaman? Süper Lig 2021 - 2022 sezonu derbi maçI tarihi belli oldu mu?

İlk derbi maçı ne zaman? Süper Lig 2021 - 2022 sezonu derbi maçI tarihi belli oldu mu?

Süper Lig’in 2021 - 2022 sezonunda oynanacak olan müsabakaların fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da yapıldı. TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katıldığı fisktür çekiminin ardından Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları “ilk derbi maçı ne zaman, Süper Lig 2021 - 2022 sezonu derbi maçları tarihi belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilen ilk derbi maçı ne zaman, Süper Lig 2021 - 2022 sezonu derbi maçları tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtları ve tüm merak edilenler.

2021 - 2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan takımların eşleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimi ile belirlendi. Fikstür çekiminin tamamlanmasının aradından Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarına gönül veren futbolseverler "ilk derbi maçı ne zaman, Süper Lig 2021 - 2022 sezonu derbi maçları tarihi belli oldu mu?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

İLK DERBİ MAÇI NE ZAMAN, DERBİ MAÇLARI TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig 2021 - 2022 sezonu fikstürü ile İlk derbi maçı tarihi ve tüm detaylar şöyle;

  • Süper Lig'in 2021 - 2022 sezonun fikstürü belli oldu. Buna göre yeni sezonun ilk derbi maçı 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.



DERBİ MAÇI TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig yeni sezon derbi maçı tarihleri şöyle şekillendi;

  • 10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
  • 13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
  • 17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş



FİKSTÜRDE ÖNE ÇIKAN DİĞER ÖNEMLİ MAÇLAR

2021 - 2022 sezonu Süper Lig fikstüründe öne çıkan diğer önemli mücadelelerin haftaları şu şekilde;

  • 4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
  • 9. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
  • 12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

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İlk derbi maçı ne zaman? Süper Lig 2021 - 2022 sezonu derbi maçI tarihi belli oldu mu?
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