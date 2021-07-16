Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Mesut Özil! Serdar Dursun...

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, Romanya 2'nci Lig ekiplerinden Csikszereda ile hazırlık maçında karşılaştı. Saat 17.00'de başlayan mücadelede Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Sedat Etik ve Mücahit Adem Çelebi üstlendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadeleye şu 11'le çıktı: Berke, Lemos, Sadık, Caulker, Nazım Sangare, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Sinan Gümüş, Ademi, Thiam.
İKİNCİ YARI SADECE BERKE SAHADA KALDI
Sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Vitor Pereira, hazırlık maçında takımı görmek adına ilk ve ikinci yarıda farkı isimlerle saha çıktı. Csikszereda karşısına kalede Berke ile çıkan Pereira, ikinci yarıda da genç eldivene görev verdi.
Pereira, ikinci yarıda şu isimlere görev verdi: Berke, Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Caner, Mesut, Samatta, Serdar Dursun.
9 İSİM MAÇTA YER ALMADI
Pereira, ilk hazırlık maçında 9 isme görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, kampa geç katılan isimlerden; Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Zanka, Szalai'nin yarı sıra Canberk Aydemir, Dirar, Pelkas, Valencia'yı kadroya dahil etmedi.
MESUT 10 NUMARAYI ALDI!
Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında gelen ve 67 numaralı tercih eden Mesut Özil, yeni sezonda ise 10 numaralı formayı giyecek. Csikszereda ile oynanan müsabakanın ikinci yarısında sahaya çıkan yıldız ismin 10 numaralı formayı giydiği görüldü.
Geçen yıl 10 numarayı giyen Samatta ise 15 numarayı aldı. Öte yandan yeni transferden Serdar Dursun ise 19 numarayı aldı.
FENERBAHÇE 2-0 KAZANDI
Fenerbahçe, mücadeleyi 2 golle kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 26'ncı dakikada Sinan Gümüş, 67'nci dakikada ise Serdar Aziz kaydetti.
VİTOR PEREİRA MAÇI KULEDEN TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hazırlık maçını gözlem kulesinden takip etti. Sarı-lacivertli ekibi ilk hazırlık maçında kuleden izleyen teknik direktör Vitor Pereira, 3-4-3 dizilişiyle çıktığı maçta sık sık oyuncularına uyarılarda bulunarak sürekli notlar tuttu.