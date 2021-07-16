Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Paulinho kararını verdi! Yüz yüze görüşme yapacak...

AVRUPA'DAN ALDIĞI TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI

Paulinho, geçtiğimiz haftalarda Brezilya basınına verdiği röportajda, Avrupa kulüplerinden teklif aldığını söylemişti. Brezilyalı oyuncu, "Kendim ve ailem için iyi olana karar vermem gerekiyor. Yeni takımımı henüz bilmiyorum. Corinthias olabilir, Avrupa'dan farklı bir takım olabilir. Ama bizim için en iyisi olduğuna inanmam lazım. Avrupa'dan bir resmi teklif aldım. Ancak bu teklifi henüz kabul etmedim. Bu kararı ailemle konuştuktan sonra verdim." diye konuşmuştu.