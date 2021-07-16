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Giriş Tarihi: 16.7.2021 20:23 Son Güncelleme: 16.7.2021 20:33

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Paulinho kararını verdi! Yüz yüze görüşme yapacak...

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Paulinho kararını verdi! Yüz yüze görüşme yapacak...

Son dakika haberi… Yaz transfer döneminde ismi ilk olarak Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldız oyuncu Paulinho, Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye imza atmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerle anılmaya başlamıştı. İki ezeli rakibi bir kez daha transferde karşı karşıya getiren eski Barcelonalı için yeni bir iddia Fransız basınından geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu bilinen Paulinho, transferi için kararını verdi.

Son dakika… Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu az farkla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni sezon için şampiyonluğun tek adayı olacak kadroyu kurmaya çalışıyor. Başkan Ali Koç'un ikinci dönemine başladığı sarı-lacivertliler, Vitor Pereira yönetiminde yeni bir yapılanmaya girdi.

Sarı-kırmızılılar ise Burak Elmas'ın başkanlık seçimini kazanmasıyla Fatih Terim'i yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturttu ve yeni sezon için umutlarını yeşertti.

Transfer döneminde belli noktalara takviye yapmayı düşünen her iki kulübün de aday listesine giren Paulinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İlk olarak adı Galatasaray ile anılan ve sosyal medya hesaplarından Fatih Terim'in fotoğraflarını beğenen Paulinho, Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de göreve gelmesiyle birlikte sarı-lacivertli ekip için yazılmıştı.

Önceki yıllarda da sık sık örneğini gördüğümüz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışının Paulinho için yaşanması beklenirken transferde dengeler değişti.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, serbest oyuncu statüsünde bulunan Brezilyalı oyuncu Paulinho, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında farklı bir takımla görüşme yapacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden FC Shabab Al-Ahli Dubai için ülkeye giderek görüşme gerçekleştireceği söylenen Paulinho, talep ettiği teklifin yapılmasını bekliyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, Paulinho için cezbedici bir teklif sunan Arap kulübü, oyuncunun transferini bitirmek için oldukça istekli görünüyor.

AVRUPA'DAN ALDIĞI TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI

Paulinho, geçtiğimiz haftalarda Brezilya basınına verdiği röportajda, Avrupa kulüplerinden teklif aldığını söylemişti. Brezilyalı oyuncu, "Kendim ve ailem için iyi olana karar vermem gerekiyor. Yeni takımımı henüz bilmiyorum. Corinthias olabilir, Avrupa'dan farklı bir takım olabilir. Ama bizim için en iyisi olduğuna inanmam lazım. Avrupa'dan bir resmi teklif aldım. Ancak bu teklifi henüz kabul etmedim. Bu kararı ailemle konuştuktan sonra verdim." diye konuşmuştu.

32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kariyerinde Barcelona ve Tottenham gibi Avrupa'nın dev kulüpleri yer alıyor. Serbest oyuncu statüsünde bulunan Paulinho, toplam 487 maça çıktı ve 130 gol, 55 asistle oynadı.

2017 yazında 40 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan orta saha oyuncusu, İspanyol devinde 49 maça çıkarak 9 gol ve 3 asistle oynadı. Paulinho, 56 kez milli oldu, Brezilya formasıyla ise 13 gol, 10 asist yaptı.

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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Paulinho kararını verdi! Yüz yüze görüşme yapacak...
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