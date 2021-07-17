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Giriş Tarihi: 17.7.2021 12:19 Son Güncelleme: 17.7.2021 12:34

Tottenham'dan ayrılmak isteyen Harry Kane'den flaş karar! Transfer...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Tottenham'dan ayrılmak isteyen Harry Kane'den flaş karar! Transfer...

İngitere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, gelecek sezon için takımdan ayrılma kararı alan yıldız golcü Harry Kane'i takımda tutmanın yollarını arıyor. İngiliz basınından çıkan iddialara göre 28 yaşındaki golcü ayrılmak için flaş bir karar almaya hazırlanıyor.

İngiliz yıldız golcü Harry Kane, gelecek sezon Tottenham'da oynamak istemiyor. İngiltere Milli Takımı'nın Kaptanı, kendisiyle yakından ilgilenen Manchester City'ye transfer olabilmek için flaş bir karar aldığı iddia edildi.

ANTRENMANLARA ÇIKMAMA KARARI!

İngiliz yayın organı The Telegraph'a göre, şu anda tatilde olan 28 yaşındaki yıldız golcü, transferi için antrenmanlara çıkmama kararı aldı.

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo, tatil sonrası takım kaptanı Harry Kane ile bir görüşme yapacağını ve takımda tutmak için kendisini ikna etmek istediğini söyledi.

Portekizli teknik adam, "Harry Kane bizim oyuncumuz, nokta. Başka bir şey konuşmana gerek yok. Şimdi Harry'nin enerjisini geri kazanma, dinlenme zamanı. Tekrar geldiğinde, konuşacak zamanımız olacak. İyi sohbetler yapacağız. Ve onun takıma katılmasını ve birlikte çalışmaya başlamasını dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Santo, "Milli takımlardaki hiçbir oyuncuyla konuşmadım, kimseyle konuşmadım. Çünkü diğer tarafta olsaydım, bunun saygısızlık olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Tottenham Başkanı Daniel Levy de yıldız golcüyü yeni sezonda kesinlikle takımda görmeyi ve daha önce Manchester City'den gelen 100 milyon euroluk teklifi de reddetiğini açıkladı.

EURO 2020 finalinde penaltılarla İtalya'ya kaybeden İngiltere'de Kaptan Harry Kane, turnuvada 4 gol kaydetti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSIYLA TERİHE GEÇTİ!

Yıldız golcü, geçen sezon Tottenham formasıyla ise 49 maçta 33 gol attı ve 17 asist kaydetti. Kane, geçen sezon Premier Lig'de harika bir performansa imza atarken hem gol kralı hem de asist kralı olarak tarihe geçti.

8 sezondur Tottenham forması giyen Harry Kane, toplamda ise Londra ekibinde çıktığı 336 maçta 221 gol attı ve 47 asist kaydetti.

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Tottenham'dan ayrılmak isteyen Harry Kane'den flaş karar! Transfer...
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