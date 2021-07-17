Tottenham'dan ayrılmak isteyen Harry Kane'den flaş karar! Transfer...

GEÇEN SEZON PERFORMANSIYLA TERİHE GEÇTİ!

Yıldız golcü, geçen sezon Tottenham formasıyla ise 49 maçta 33 gol attı ve 17 asist kaydetti. Kane, geçen sezon Premier Lig'de harika bir performansa imza atarken hem gol kralı hem de asist kralı olarak tarihe geçti.