PSV Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? PSV Eindhoven Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda'nın köklü ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averaj ile ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Hollanda deplasmanında vereceği mücadele ile rövanş için avantaj elde etmek istiyor. Bu noktada futbolseverler PSV Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. İşte PSV Galatasaray maçı ne zaman oynanacak sorusunun yanıtı

DEVLER LİGİ'NDE GALATASARAY SAHNE ALIYOR!

Dünyanın futbolunun en prestijli turnuvalarından olan Şampiyonlar Ligi için temsilcimiz Galatasaray ön eleme turuna çıkıyor. Devler Ligi, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri şöyle;