Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika Haberi: Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Vitor Pereira 5 oyuncunun biletini kesti!
Giriş Tarihi: 18.7.2021 07:06 Son Güncelleme: 18.7.2021 08:31

Son Dakika Haberi: Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Vitor Pereira 5 oyuncunun biletini kesti!

Son Dakika Haberi: Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Vitor Pereira 5 oyuncunun biletini kesti!

Son dakika haberi… Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 11 gün süren Topuk Yaylası’nda tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul’a döndü. Yeni sezona yeni hocasıyla hazırlanan sarı-lacivertlilerde tek hedef şampiyonluk. Vitor Pereira’nın takımın başına geçmesiyle transfer çalışmalarını da şekillendirmeye başlayan Kanarya, bileti kesilen isimleri belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'de geçen sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ali Koç'un 2. dönemine girdiği 2021-2022 sezonunda tek hedef olarak şampiyonluğu belirledi.

Emre Belözoğlu'yla yola devam edilmeyeceğinin açıklanmasının ardından uzun süre boyunca teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira ile anlaşma sağladı.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'de yarım kalan hikayesini tamamlayacağını belirtirken, anlaşma sağlanır sağlanmaz Topuk Yaylası kampına geçti.

Topuk Yaylası'nda 11 gün süren bir kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki çalışmalarını tamamlayıp İstanbul'a geri döndü. İstanbul'da Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı oynanacak.

Kampın ikinci etabını ise Slovenya'da geçirecek olan Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri anlattı.

Yeni gelecek isimlerin öncesinde ayrılacak isimlerin belli olduğu sarı-lacivertlilerde, yabancı oyuncuların fazlalığı nedeniyle 5-6 isimle yollar ayrılacak.

İşte Ahmet Selim Kul'un açıklamaları…

Vitor Pereira, Fenerbahçe yönetiminden 2 transfer istedi. Sezon boyunca 3-4-3 taktiğini kullanacak. İlle de bir sağ bek transferi olacak diye bir durum söz konusu değil. Maksimum 3-4 transfer yapılacak.

"SADECE PAULİNHO DEĞİL…"

Fenerbahçe, sadece Paulinho'yu değil bonservisi elinde olan kalburüstü tüm oyuncuları takip ediyor. Paulinho'nun istekleri yüksek. Brezilya basınının yazdığı gibi anlaşma olduğu gibi bir durum yok.

Fenerbahçe forvet transferinde acele etmiyor ancak Samatta'nın yerine başka bir isim göreceğiz. Perotti ile yolların ayrılması bekleniyor. Beklentim bir forvet ve bir sol açık transferi yapılacağı yönünde.

"MESUT ÖZİL OLUMLU TEPKİ ALDI"

Nabil Dirar'ın şimdilik kadroda çok fazla düşünüldüğünü sanmıyorum. Ancak maaşı yüksek ve 1 yıllık sözleşmesi var. Eskisinden daha fit durumda. Günler ilerledikçe belki de kadroda düşünülebilir.

Mesut Özil ilk geldiğinde fiziksel olarak çok güçsüz gözüküyordu. Şimdi Samandıra'dan itibaren bir dakika bile kaçırmadan tüm idmanlara katıldı. Hazırlık maçında da performansını iyi bulduk. Pereira en çok olumlu tepkiyi Mesut'a verdi.

BİLETİ KESİLENLER…

Fenerbahçe'de transfer işini yürütenler, mesaisini takımdan ayrılacak oyunculara harcıyor. 5-6 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak. Vitor Pereira, Zanka, Lemos, Ademi, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasını istedi. Zajc konusu net değil. Tisserand belirsiz. Slovenya kampı öncesi birkaç ismin dışarıda kalacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu! | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Vitor Pereira 5 oyuncunun biletini kesti!
İstanbul'u bile geri bıraktılar: Bu şehirlerde konut alan yaşadı! Kira artış rekoru kırıldı
Başkan Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi
SON DAKİKA: İstanbul’da hissedilen deprem! Tekirdağ Yeniköy’de deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından son dakika açıklaması geldi! Büyükşen cinayetinde son gelişmeler!
Son dakika: Cristiano Ronaldo serbest oyuncu olacak! Messi’yle aynı kader…
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi halleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Kadir Doğulu'dan açıklama geldi
1100 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı: E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı parası bitti mi, şartları nelerdir?
Son dakika: 17 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
7 maddede erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı aranmıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Vitor Pereira 5 oyuncunun biletini kesti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA