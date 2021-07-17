Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu! | Video
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Topuk Yaylası kampını 11 günde tamamlayan sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira, takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri, A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.