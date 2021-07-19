Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İki İstanbul takımı sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, hazırlık maçında bugün karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmayı seyretmek isteyenler Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri şöyle;
Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık mücadelesinde ilk düdük 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 19:00'da çalacak. Televizyonda yayınlanmayacak olan mücadelenin Fenerbahçe Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.
Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.