Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 19.7.2021 09:34 Son Güncelleme: 19.7.2021 09:35

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 2021 - 2022 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Ligin yeni sezonunda iyi bir başlangıç yapmak isteyen her iki takım da eksiklerini görmek amacıyla hazırlık maçında mücadele edecek. Hazırlık maçını izlemek isteyen futbolseverler ise Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Geçtiğimiz günlerde 2021 - 2022 sezonu için fikstür çekimi yapılan Süper Lig öncesinde iki İstanbul takımı olan Fenerbahçe ile Kasımpaşa hazırlık maçı için yeşil sahada bir araya geliyor. Karşılaşmayı seyretmek isteyenler Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri şöyle;



Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık mücadelesinde ilk düdük 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 19:00'da çalacak. Televizyonda yayınlanmayacak olan mücadelenin Fenerbahçe Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor.



FENERBAHÇE, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
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