Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Geçtiğimiz günlerde 2021 - 2022 sezonu için fikstür çekimi yapılan Süper Lig öncesinde iki İstanbul takımı olan Fenerbahçe ile Kasımpaşa hazırlık maçı için yeşil sahada bir araya geliyor. Karşılaşmayı seyretmek isteyenler Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri şöyle;