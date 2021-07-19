PSV Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz karşılaşmadan iyi bir skorla ayrılıp İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantajı ele geçirmek istiyor. Mücadele temposu bir hayli yüksek olacak karşılaşma öncesi futbolseverler, PSV Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? PSV Eindhoven Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte PSV Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçına ilişkin ayrıntılar;
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu PSV - Galatasaray maçı 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Philips Stadion Stadyumu, Eindhoven'da, oynanacak olan mücadele TV 8'de şifresiz canlı olarak yayınlanacak.
PSV-GALATASARAY MAÇINI İSPANYOL HAKEM ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacağı ilk maçta, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez düdük çalacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.
GALATASARAY-PSV MAÇININ BİLETLERİ 18 TEMMUZ'DA SATIŞA ÇIKACAK
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edeceği rövanş maçının biletleri, 18 Temmuz'da satışa çıkacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 175 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.
Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece 28 Temmuz'da açılacağı aktarıldı.
Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile'ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.