PSV Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz karşılaşmadan iyi bir skorla ayrılıp İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantajı ele geçirmek istiyor. Mücadele temposu bir hayli yüksek olacak karşılaşma öncesi futbolseverler, PSV Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? PSV Eindhoven Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte PSV Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçına ilişkin ayrıntılar;