PSV Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi. 2. Ön Eleme PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Fatih Terim ve öğrencileri sezonun ilk resmi maçına bugün çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, deplasmandan avantajlı skoru elde ederek dönmek istiyor. PSV Galatasaray maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ise gündemdeki en önemli konular arasında yerini aldı. PSV Eindhoven Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi gibi sorular yanıtını buldu. İşte, PSV Galatasaray maçı muhtemel 11'ler ve yayın kanalı...
PSV GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda oynayacağı maç ile ilk resmi maçına bu akşam çıkıyor. Philips Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği açıklanırken, maçın yayın kanalı bilgileri de belli oldu.
PSV - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri şöyle
PSV muhtemel 11'i: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangare; Madueke, Gotze, Vertessen; Zahavi
Galatasaray muhtemel 11'i: "Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed"
TARİH: 21.07.2021
SAAT: 22:00
STADYUM: Philips Stadı
HAKEM: Alejandro Hernandez
YAYIN KANALI: TV8
FATİH TERİM'DEN SÜRPRİZ KARAR
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, 21 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00 itibarıyla 2021-2022 sezonunun Avrupa macerasına başlıyor. İlk maç için Hollanda'ya giden sarı-kırmızılılar, zorlu maç için son hazırlıklarını tamamladı.
Önemli eksiklerle PSV Eindhoven karşısına çıkacak Galatasaray'ın toplamda 6 eksiği bulunuyor. Diagne, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Jimmy Durmaz ve Oğulcan Çağlayan'dan yoksun olan Galatasaray, hafif sakatlıkları bulunan Feghouli ve Falcao'yu kafileye kattı.
PSV maçı öncesinde basın toplantısına katılan Teknik Direktör Fatih Terim, rakibi iyi analiz ettiklerini söylerken, iki takımında eşit şansı olduğunu belirtti.
Hollanda ekibini geçmesi halinde Celtic veya Midtjylland takımlarından birisiyle 3. ön eleme maçında karşılaşacak Galatasaray, Avrupa Ligi'ni de garantilemiş olacak.
Karşılaşmanın oynayacağı PSV Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve açma germe hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Son antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli de katıldı. Öte yandan Fatih Terim, sakat futbolcuların son durumuyla alakalı kulüp doktoru Yener İnce'den bilgi aldı.
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını oynayacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Terim yönetiminde çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başardı.