PSV Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi. 2. Ön Eleme PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon ilk resmi maçına çıkacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz avantajlı skoru yakalayarak tur kapısını aralamak istiyor. Philips Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez’in yöneteceği açıklanırken, maçın yayın kanalı da merak konusu oldu. PSV Galatasaray maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ise geçtiğimiz günlerde yanıt buldu. Peki, PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, muhtemel 11'ler ve maç öncesi son gelişmeler

Fatih Terim ve öğrencileri sezonun ilk resmi maçına bugün çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, deplasmandan avantajlı skoru elde ederek dönmek istiyor. PSV Galatasaray maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ise gündemdeki en önemli konular arasında yerini aldı. PSV Eindhoven Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi gibi sorular yanıtını buldu. İşte, PSV Galatasaray maçı muhtemel 11'ler ve yayın kanalı...

PSV GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda oynayacağı maç ile ilk resmi maçına bu akşam çıkıyor. Philips Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği açıklanırken, maçın yayın kanalı bilgileri de belli oldu.