Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen oyuncular, çabukluk hareketlerinin sonrasında 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Ekvador milli takımından dönen Enner Valencia takımla çalışırken, Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.