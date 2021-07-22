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Giriş Tarihi: 22.7.2021 23:51

Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı

İHA
Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman sürdürürken, Ekvador Milli Takımı'ndan dönen Enner Valencia takımla çalıştı.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen oyuncular, çabukluk hareketlerinin sonrasında 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Ekvador milli takımından dönen Enner Valencia takımla çalışırken, Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı
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