Son dakika: Beşiktaş Paris Saint-Germain'in yıldızına talip oldu! Çok konuşulan transfer sonrası...

HENÜZ AŞAMA KAYDEDİLMEDİ

Fransız basınından L'Equipe'nin haberine göre, PSG ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Sergio Rico için Beşiktaş'ın bilgi aldığı söylendi. Ancak İspanyol kaleci henüz takımdan ayrılmak adına bir karar vermediği için transferin somutlaşma sürecinde olmadığı belirtildi.