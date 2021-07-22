Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Paris Saint-Germain'in yıldızına talip oldu! Çok konuşulan transfer sonrası...
Giriş Tarihi: 22.7.2021 20:52 Son Güncelleme: 22.7.2021 21:04

Son dakika: Beşiktaş Paris Saint-Germain'in yıldızına talip oldu! Çok konuşulan transfer sonrası...

Son dakika: Beşiktaş Paris Saint-Germain'in yıldızına talip oldu! Çok konuşulan transfer sonrası...

Son dakika haberi… Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, bol rotasyonlu bir kadro kurmanın peşinde. Sergen Yalçın yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Ersin Destanoğlu’nun satılması gündemde olan siyah-beyazlılar, yeni kalecisini PSG’de buldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında ülkemizi temsil edecek tek takım konumunda bulunuyor.

Sergen Yalçın'ın yönetiminde net olarak talep ettiği, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek kadro için çalışmalar sürüyor. Alex Teixeira, Ghezzal ve Rosier transferlerinden sonuç bekleyen siyah-beyazlılarda, sürpriz bir aday ortaya atıldı.

Geçen sezon performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan genç kaleci Ersin Destanoğlu, yaz transfer döneminde Avrupa kulüplerinin radarındaydı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in Ersin için resmi teklifle geldiği belirtilirken, Beşiktaş genç kaleci için en iyi teklifin yapılmasını bekliyor.

Milli takımın ve Başakşehir'in başarılı kalecilerinden Mert Günok'la da ilgilenen siyah-beyazlılar, PSG'nin kadroda düşünmediği Sergio Rico'ya talip oldu.

DONNARUMMA TRANSFERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Fransız devi, kalesine yaptığı Donnarumma takviyesiyle oldukça geniş bir kaleci rotasyonuna sahip olmuştu. Milan'da sözleşmesi sona eren ve bedelsiz bir şekilde PSG'ye transfer olan Donnarumma, bu sezon futbol dünyasının en çok konuştuğu transferlerden birisi olmuştu.

Donnarumma transferinin ardından 9 kaleciye sahip olan PSG'de, en az 2 isimle yolların ayrılması bekleniyor. Kaleci bolluğu nedeniyle gönderilmesi planlanan Sergio Rico ile Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi.

HENÜZ AŞAMA KAYDEDİLMEDİ

Fransız basınından L'Equipe'nin haberine göre, PSG ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Sergio Rico için Beşiktaş'ın bilgi aldığı söylendi. Ancak İspanyol kaleci henüz takımdan ayrılmak adına bir karar vermediği için transferin somutlaşma sürecinde olmadığı belirtildi.

PSG'nin bir diğer uluslararası kalecisi Alphonse Areola da takımdan ayrılacak isimler arasında yer alıyor. Areola için Premier Lig ekibi West Ham'ın ilgisinin olduğu söylendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fatih Terim'den PSV maçı sonu itiraf gibi sözler! "Ne Falcao ne de Mostafa Mohamed..."
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'i güneş çarptı
İstanbul'daki kabus büyüyor: 5 ilçeye daha sıçradı
Son dakika: PSV-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "En silik Galatasaray'dı, Fatih Terim'e sormak istediğim şey..."
Demet Akalın yakın dostu Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı... Sebebi ortaya çıktı!
2008 Ekim ayından itibaren sigortalı olanlar dikkat: Merak edilen tüm soruların cevabı SABAH'ta
Son dakika | Terör elebaşı Karayılan'dan Pençe harekatı itirafı
Barcelona ile Juventus arasında dev takas! Ronaldo ve Messi...
Son dakika: Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifinin detayları ortaya çıktı! Ghezzal'dan flaş karar
Son dakika: Rize ve Artvin'i sel vurdu! Bakan Soylu bölgede son durumu açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş Paris Saint-Germain'in yıldızına talip oldu! Çok konuşulan transfer sonrası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA