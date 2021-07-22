Son dakika: Beşiktaş Paris Saint-Germain'in yıldızına talip oldu! Çok konuşulan transfer sonrası...

Son dakika… 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında ülkemizi temsil edecek tek takım konumunda bulunuyor.
Sergen Yalçın'ın yönetiminde net olarak talep ettiği, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek kadro için çalışmalar sürüyor. Alex Teixeira, Ghezzal ve Rosier transferlerinden sonuç bekleyen siyah-beyazlılarda, sürpriz bir aday ortaya atıldı.
Geçen sezon performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan genç kaleci Ersin Destanoğlu, yaz transfer döneminde Avrupa kulüplerinin radarındaydı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in Ersin için resmi teklifle geldiği belirtilirken, Beşiktaş genç kaleci için en iyi teklifin yapılmasını bekliyor.
Milli takımın ve Başakşehir'in başarılı kalecilerinden Mert Günok'la da ilgilenen siyah-beyazlılar, PSG'nin kadroda düşünmediği Sergio Rico'ya talip oldu.
DONNARUMMA TRANSFERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Fransız devi, kalesine yaptığı Donnarumma takviyesiyle oldukça geniş bir kaleci rotasyonuna sahip olmuştu. Milan'da sözleşmesi sona eren ve bedelsiz bir şekilde PSG'ye transfer olan Donnarumma, bu sezon futbol dünyasının en çok konuştuğu transferlerden birisi olmuştu.
Donnarumma transferinin ardından 9 kaleciye sahip olan PSG'de, en az 2 isimle yolların ayrılması bekleniyor. Kaleci bolluğu nedeniyle gönderilmesi planlanan Sergio Rico ile Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi.
HENÜZ AŞAMA KAYDEDİLMEDİ
Fransız basınından L'Equipe'nin haberine göre, PSG ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Sergio Rico için Beşiktaş'ın bilgi aldığı söylendi. Ancak İspanyol kaleci henüz takımdan ayrılmak adına bir karar vermediği için transferin somutlaşma sürecinde olmadığı belirtildi.
PSG'nin bir diğer uluslararası kalecisi Alphonse Areola da takımdan ayrılacak isimler arasında yer alıyor. Areola için Premier Lig ekibi West Ham'ın ilgisinin olduğu söylendi.