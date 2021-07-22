Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Burak Yılmaz'dan Muslera'ya destek! Dün gece yediği hatalı goller sonrası...
Giriş Tarihi: 22.7.2021 09:37

Son dakika: Burak Yılmaz'dan Muslera'ya destek! Dün gece yediği hatalı goller sonrası...

Son dakika: Burak Yılmaz'dan Muslera'ya destek! Dün gece yediği hatalı goller sonrası...

Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Yılmaz, eski takım arkadaşı Fernando Muslera'ya destek paylaşımında bulundu. Burak Yılmaz ile Muslera, Galatasaray'da uzun süre birlikte oynamış ve Manchester United, Real Madrid, Braga, Schalke 04 zaferlerinde sahada bulunmuşlardı.

Fernando Muslera, belki de Galatasaray'a transfer olduğundan beri en kötü maçını oynadı. Uruguay ile Copa Amerika'da mücadele ettikten sonra takıma katılan deneyimli eldiven maç başında yaptığı çalım denemesinde başarılı olamadı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'ın PSV mağlubiyeti sonrasında milli takımımızın kaptanı Burak Yılmaz'dan eski takım arkadaşı Fernando Muslera'ya destek paylaşımı geldi! Muslera, dün akşamki PSV karşılaşmasının henüz maçında yaptığı hatayla takımının golü yemesine neden olmuştu.

Maçın son anlarında da Götze'nin omzuyla yaptığı vuruşu içeri doğru çelen ve topu kendi ağlarına gönderen Muslera için talihsiz bir akşam oldu.

Deneyimli golcü Eran Zahavi maçın 2. dakikasında Muslera'nın hatasını affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Muslera'ya her top geldiğinde PSV taraftarları uğultu çıkartarak Uruguaylı eldiveni baskı altına almaya çalıştı.

Maçın son dakikalarında bu kez Götze'nin golünde hata yapan Fernando Muslera, rahat kontröl edebileceği topu içeriye doğru tokatladı ve karşılaşma 5-1 sona erdi.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN MUSLERA PAYLAŞIMI!

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Son dakika: Burak Yılmaz'dan Muslera'ya destek! Dün gece yediği hatalı goller sonrası...
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