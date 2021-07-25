Son dakika: Altay Bayındır'dan milli takım ve Şenol Güneş sözleri! "Oynamayı çok istedim ama..."

"MÜCADELEYİ TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR VERECEĞİZ"

Büyük sorumluluk isteyen bir işi büyük bir camiada yaptığına da değinen milli kaleci, "Ağır sorumluluk isteyen bir şey, özellikle de kaleci mevkiindeysen. Keza geçmişe baktığımız zaman çok önemli, değerli, efsanevi isimlerin koruduğu kalenin şu anda mevcut durumda pozisyonunda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla büyük sorumluluk istiyor. Bu sorumluluğu taşımak için de bazı şeylerden taviz vermek gerekiyor. Benim buraya olan hazırlıklarım çok eski zaman diliminde başladı. Hazırlıklarımı her zaman devam ettiriyorum, sürdürüyorum. Fakat büyük bir camianın getirdiği zor şeyler de var. Önemli olan bu zorluklarla ne olursa olsun dimdik ayakta olarak devam etmek. Çünkü bazen hata yapıyorsun, bazen sıkıntılı geçiyor ve sonuç itibariyle insanız. Dolayısıyla normal sosyal hayatta da saha içinde de odaklı yaşayarak işimizi sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu sene de elimizden gelen mücadeleyi terimizin son damlasına kadar vereceğiz. Her sezon gibi önemli bir sezon, bu sezon daha çok önemli. Fakat şu anda ben mevcut koşullarda bir son düşünmeden çünkü sağlıklı bir sona ulaşmak için anı doğru yaşamak gerekiyor. Dolayısıyla anı iyi, sağlıklı yaşayıp, iyi çalışıp hatta önümüzdeki ilk hazırlık maçına bile bu şekilde gitmemiz gerekiyor. Çünkü bir maç oynuyorsun, o maç sezon sonunda 'bu maçı kazansaydık' ya da berabere kalıyorsun vs. konuşuluyor. Bu konuşulan şeylerin sağlıklı ve mutlu edici olması için ana odaklanıp dört dörtlük saha içinde çalışıp saha dışındaki hayata da dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla bunların hepsi birlikte olduğu zaman da bir sonuç doğuyor. Bizler futbolcular olarak anlık yaşayan insanlarız. Anımızı sağlıklı değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim için çok önemli. Fakat benim açımdan çok önemli bir şey ve bu benim hayat felsefem, şu anda bir son söyleyemem, bir son konuşamam ve bu doğru değil. Hiç kimse için doğru değil. O yüzden inşallah sağlıklı bir şekilde anı götürüp sonunu da iyi bir şekilde getiririz. Tüm mücadelemizi bunun için vereceğiz" diye konuştu.