Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı canlı izle: Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı yayını ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 26.7.2021 15:38

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı canlı izle: Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı yayını ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı canlı izle: Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı yayını ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vitor Pereira ile yeni sezon için hazırlıklara devam eden Fenerbahçe bugün hazırlık maçına çıkıyor. Önceki hazırlık müsabakalarında Kasımpaşa'yı 4-1, Romanya 2. Lig takımı Csikszereda'yı 2-0 yenerek sahadan galip ayrılmıştı. Bugünkü hazırlık maçına kısa bir süre kala, "Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları izleyiciler için merak konusu oldu. Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın kanalı için de araştırmalar hız kazandı. Fenerbahçe - Gençlerbirliği canlı izle seçeneği ile yayınlanacağı kanal...

Fenerbahçe Gençler birliği maçı canlı yayın ile izleyiciyle buluşacak. 3. hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edilmişti. Gençlerbirliği kaşrısındaki Fenerbahçe kadrosunda Serdar Dursun ve Steven Caulker gibi yıldızların da sahada olması bekleniyor. Hazırlık maçı programına göre Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı yayın kanalı ve maç saati...

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!

Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.

  • 26 Temmuz Pazartesi / Fenerbahçe-Gençlerbirliği
  • 28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle
  • 31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth
  • 4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

ÖZİL ANTRENMANDA YOK

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil, geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle idmanda yer almadı. Gençlerbirliği karşısında da oynaması beklenmiyor.

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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı canlı izle: Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı yayını ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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