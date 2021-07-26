Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı canlı izle: Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı yayını ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Gençler birliği maçı canlı yayın ile izleyiciyle buluşacak. 3. hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edilmişti. Gençlerbirliği kaşrısındaki Fenerbahçe kadrosunda Serdar Dursun ve Steven Caulker gibi yıldızların da sahada olması bekleniyor. Hazırlık maçı programına göre Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı yayın kanalı ve maç saati...

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!

Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.

26 Temmuz Pazartesi / Fenerbahçe-Gençlerbirliği

28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

ÖZİL ANTRENMANDA YOK

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil, geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle idmanda yer almadı. Gençlerbirliği karşısında da oynaması beklenmiyor.