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Giriş Tarihi: 26.7.2021

Hagi gibi olacağım’

‘Hagi gibi olacağım’

Galatasaray’ın yeni oyuncusu Alexandru Cicaldau, kendisini kulübe öneren Hagi ve Popescu’yu mahcup etmeyeceğini söyledi

Galatasaray'a 5 yıllık imza atan Alexandru Cicaldau, ilk röportajını kulüp televizyonuna verdi. Kendisi için yeni bir maceranın başladığını söyleyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkes Galatasaray'ı tanıyor. Hagi ve Popescu burada çok başarılı oldu. İkisini de tanıyorum. Onları mahcup etmek istemiyorum. Hagi ve Popescu gibi abidevi isimlerin izinden gideceğim ve onların performansına yaklaşmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.

AYAĞININ TOZUYLA İDMANA ÇIKTI
Galatasaray'ın Universitatea Craiova takımından kadrosuna kattığı yeni transferi Alexandru Cicaldau dün ilk idmanına çıkarak takımla birlikte çalıştı.

YENİLER 30 TEMMUZ'DA LİSTEDE
Cicaldau, Boey ve Van Aanholt'u PSV rövanşında kullanamayacak olan G.Saray, yoluna büyük olasılıkla Avrupa Ligi'nde devam edecek ve bu isimleri UEFA'ya 30 Temmuz'da vereceği yeni listeye ekleyecek. Aslan, PSV'yi 3 farklı yense bile Şampiyonlar Ligi'nden eelnecek ve Avrupa Ligi'nde İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak.

ELMAS, DİVAN'DA KONUŞACAK
Galatasaray'da haziran ayında başkan seçilen Burak Elmas, yeni yönetimiyle ilk Divan Kurulu toplantısına yarın çıkacak. Burak Elmas'ın bu toplantıda konuşma yapacağı ve sarı-kırmızılı kulübün mali durumu ile ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

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