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Giriş Tarihi: 26.7.2021

Hepimizin hedefi bir başarıya açız

Hepimizin hedefi bir başarıya açız

Pereira’nın Fenerbahçe’ye yarım kalan hikâyesini tamamlamaya geldiğini belirten Altay, “İnşallah biz de buna aracı oluruz. Hedefimiz birinci olmak ve zafere ulaşmak” şeklinde konuştu

Sarı-lacıvertli takımın başarılı kalecisi Altay Bayındır, FB TV'ye verdiği röportajda yeni sezonu sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Takımdaki birlik ve beraberlik ortamına vurgu yapan Altay, "Biz hazırız, kafa olarak da hazırız. Pozitif bir ortama sahibiz. Taraftarımızdan beklentimiz, bu pozitif ortamın bir parçası olmaları" diye konuştu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın camiayı bilen bir isim olduğuna dikkat çeken 23 yaşındaki eldiven, "Hocamız, yarım kalan hikâyesini tamamlamaya geldi. İnşallah bizler de aracı oluruz. Çünkü hepimizin hedefi bir, hepimiz başarıya açız. Fenerbahçe için hedef her yerde, her branşta başarılı olmak, birinci olmak ve zafere ulaşmak. Dolayısıyla hocamız da bununla alakalı bilinçli bir şekilde mücadele ediyor. Herkes içten bir şekilde çok çalışıyor. Umarım bunun sonu güzel biter" ifadelerini kullandı.

MESUT İDMANA ÇIKAMADI
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Serdar Aziz, takımdan ayrı çalışmaya devam ederken bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle Mesut Özil idmanda yer almadı. Antrenmanda oyuncuların neşeli tavırları dikkat çekti.

RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ
F.Bahçe, üçüncü hazırlık maçını bugün Ankara'da Gençlerbirliği ile oynayacak. Başkent ekibinin tesislerindeki karşılaşma saat 17.30'da start alacak. Sarı-lacivertiler daha önce oynadığı iki karşılaşmasında Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti.



VALENCİA İSTANBUL TURUNDA
Ekvador Milli Takımı ile Copa Amerika'da boy gösteren ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönerek çalışmalara başlayan Enner Valencia, eşi ve çocuklarıyla İstanbul gezintisine çıktı. Yıldız oyuncu, Eminönü'nde bulunan bir mekanda yer sofrasına oturup yemek yedi. Valencia ve ailesinin mutluluğu dikkat çekti.

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Hepimizin hedefi bir başarıya açız
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