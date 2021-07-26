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Giriş Tarihi: 26.7.2021 22:20 Son Güncelleme: 26.7.2021 22:33

Ronaldinho’dan Lionel Messi sözleri! “Kimse cesaret edemeyecek…”

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ronaldinho’dan Lionel Messi sözleri! “Kimse cesaret edemeyecek…”

Dünya futbol tarihinin en büyük efsaneleri arasında yer alan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, Barcelona’da birlikte oynadığı Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında dikkat çeken sözlerde bulundu. Arjantinli yıldızın Barcelona’daki yeni sözleşme görüşmeleri sürerken, konuyla ilgili yorumlarda bulunan Ronaldinho’nun açıklamaları dikkat çekti.

Bu sezon Barcelona'da sözleşmesinin sonuna gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi, şu anda serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Henüz efsanesi olduğu Katalan ekibiyle anlaşma sağlayamayan Messi'nin vakti giderek daralıyor.

Barcelona'nın uğraştığı finansal problemler ve La Liga yönetiminin çıkardığı engeller nedeniyle henüz sözleşme imzalayamayan Messi, yakın zamanda anlaşmayı umuyor.

Bir dönem İspanyol devi Barcelona'da Messi'yle birlikte forma giyen Ronaldinho, yıldız oyuncunun Barcelona'daki geleceği hakkında çarpıcı sözler kaydetti.

Ronaldinho, dünya futboluna kendisini sevdirdiği takım olan Barcelona'da 2008 yılında 10 numarayı Lionel Messi'ye devretmişti. Ronaldinho, İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'e yaptığı açıklamalarda, Messi'nin Barcelona'da kalması gerektiğini savundu.

"KİMSE CESARET EDEMEYECEK"

İşte Ronaldinho'nun sözleri…

Messi Barcelona'da kalmalı. O futbolu bıraktığında, umarım bu uzun yıllar sonra gerçekleşir. 10 numaralı formayı bırakacak ve hiç kimse ona dokunmaya bile cesaret edemeyecek.

Şu anda kulüpsüz durumda bulunan Lionel Messi'nin yeni sözleşmesinin önümüzdeki günlerde hazır olması planlıyor. Geçtiğimiz haftalarda İspanyol basınında çıkan haberlerde, Arjantinli yıldızın büyük bir indirime gittiği söylenmişti.

Barcelona'ya imza atmak için maaşının yüzde 50'sinden feragat ettiği söylenen Lionel Messi'nin beş yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtiliyordu.

Ancak aradan geçen günlerin ardından yeni sözleşmenin resmiyete kavuşmaması, Lionel Messi'nin geleceğine dair soru işaretlerini arttırdı.

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Ronaldinho’dan Lionel Messi sözleri! “Kimse cesaret edemeyecek…”
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