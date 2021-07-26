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Giriş Tarihi: 26.7.2021 10:22 Son Güncelleme: 26.7.2021 10:34

Son dakika: Trabzonspor Willian Jose için görüşmelere başladı!

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor Willian Jose için görüşmelere başladı!

Son dakika haberi: Transfer sezonunda takıma kattığı yıldızlarla adından söz ettiren Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı forvet Willian Jose için Real Sociedad’a görüşmelere başladı.

Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Koita gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor.

WİLLİAN JOSE İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Geçen sezon forvet hattında istediği verimi alamayan Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Trabzonspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Willian Jose için kulübü Real Sociedad ile görüşmelere başladı.

Willian Jose daha önce Beşiktaş ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

DİĞER FORVET ADAYI ARTEM DOVBYK

Trabzonspor yönetimi, forvet hattı için transfer listesindeyer alan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk için resmi işlemleri başlatıyor. Teknik ekip ve futbolcu izleme komitesinin hakkında olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki santrfor için bir teklif paketi hazırlayan bordo-mavililerin, bu hafta içinde SK Dnipro-1 Kulübü'ne başvuruda bulunacağı öğrenildi.

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Son dakika: Trabzonspor Willian Jose için görüşmelere başladı!
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