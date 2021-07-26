Son dakika: Trabzonspor Willian Jose için görüşmelere başladı!

Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Koita gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor.

WİLLİAN JOSE İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Geçen sezon forvet hattında istediği verimi alamayan Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Trabzonspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Willian Jose için kulübü Real Sociedad ile görüşmelere başladı.

Willian Jose daha önce Beşiktaş ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.